一雞兩味！｢青椒拿鐵｣橫空出世還附拉花　網：飲完返屋企炒肉絲

繼蔥花拿鐵之後，上海咖啡店又有力作，一家網紅咖啡店近期推出「青椒拿鐵」，將整顆青椒挖空當容器裝咖啡，還附上拉花，網民打趣說「喝完可以帶回家炒肉絲」。



據內媒《上游新聞》報道，上海一家網紅咖啡店「TAIJUAN COFFEE」最近推出「青椒拿鐵」，一杯要價人民幣9.9元，以新鮮青椒作為容器，裝入拿鐵咖啡還精心拉花，成功炒熱話題，而吸睛的外觀也讓不少人前去嚐鮮。有網民笑稱，「喝完還能帶回家炒菜。」

據悉，這家店除了經典美式、拿鐵等飲品之外，還有賣麵包。在平台頁面上，有超過1000人想購買「青椒拿鐵」。店家還備註，以新鮮的青椒作為器皿，喝上一口，有濃郁的咖啡味及牛奶味，當然還有青椒味。咖啡店的店員表示，青椒拿鐵的銷售量很好，「12日早上那一波很快就全部賣光了。」

影片也在網絡上曝光，只見店員熟練將挖空的青椒，放在透明塑膠杯上，倒入咖啡、牛奶混合，最後再製作拉花，整個過程毫無違和感。喝過的客人表示，喝完拿鐵後再吃幾口青椒，整體口感、味道很奇妙。

內地咖啡市場近期出現各種千奇百怪口味的拿鐵飲品。（翻攝百度）

相關消息也引起不少網民討論，「青椒我可以，拿鐵我也可以，但兩者結合我不行」、「是跟菜市場（街市）聯名嗎」、「可以迎合市場，但沒必要迎合菜市場（街市）」、「早上喝完，晚上再回去炒青椒拿鐵肉絲」。