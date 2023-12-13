深圳羅湖：2024年率先實現數字人民幣和境外主流支付方式互聯互通

近日，在深圳市優化市場化、法治化、國際化營商環境三個工作方案印發後，羅湖區第一時間出台《羅湖區優化市場化法治化國際化營商環境若幹措施》（以下簡稱《措施》）。《措施》推出10個方面共26項具體任務，支持現代產業高質量發展，把新興產業做優做強、讓傳統產業轉型升級。



2023年，羅湖區營商環境又取得新突破。截至11月底，羅湖區商事主體突破30萬戶，占全市7.16%。全區招商引資落地重點企業223家，數量位列全市第二，已產生稅收6.53億元。今年前三季度羅湖GDP增速6.8%，高於全市水平1.4個百分點。

不久前，中國首個數字人民幣產業園在深圳羅湖紅嶺正式投入運營，且羅湖發布了「數幣十條」專項政策，成立數字人民幣應用生態示範區。在此基礎上，《措施》給羅湖「數字人民幣先行示範區」加了碼：2024年率先實現數字人民幣和境外主流支付方式互聯互通，2024年實現與香港常態化、小額高頻消費場景口岸商戶全覆蓋。

在為企業解決融資需求方面，羅湖積極發揮金融業優勢，推出了「一企一策」，成功推進11家銀行組建瑞和銀團貸款，為企業放款11.238億元；為水貝珠寶集團量身打造貸款展期渡難關、銷售去化降杠桿的融資方案，支持企業平穩運行，同時助其降低負債近12億元。此外，羅湖還營造尊重企業家價值的濃厚氛圍。優化政企溝通平台，通過建立民營企業家意見直通車制度、舉辦羅湖區「企業家日」等拉近政企「心」距離。