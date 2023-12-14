湖北初中生校內廁所觸電入ICU　校方否認涉欺凌　多部門介入調查

湖北孝感市12歲初中男生端端（化名），12月初在校內洗手間觸電受傷，一度要入住深切治療部，目前仍留院觀察。端端清醒後向家人講述，事發時他被一名經常欺負他的男同學攔住，對方將他踹倒在地上的積水處，他準備起身時不慎碰到牆上一段裸漏的電線導致觸電。

12月13日，校方稱端端是「自己不小心」摔倒觸電受傷，否認他被同學踹倒的說法。當地警方及教育局已介入調查。



李女士反映，侄子端端是湖北孝感大悟縣實驗中學初一的學生。12月4日下午5時許，端端在學校廁所內觸電受傷，被送到大悟縣人民醫院救治。當時端端一直嘔吐，說話不清楚，精神狀態差。

12月6日，端端轉至華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院深切治療部搶救。診斷記錄顯示，當時端端被診斷為電擊傷，上肢震顫（雙側），上肢肌肉損傷（肌力異常），多處皮膚破損（右手），構音障礙（言語不清）。經過多日治療，端端已轉至普通病房。

端端的診斷記錄。（縱覽新聞）

端端清醒後向李女士講述，事發當日他上完廁所想出去時，被一名付姓同學攔住，對方將他踹倒在地上的積水處。當他準備起身時，右手不慎碰到牆上一條大概10厘米長的裸露電線，導致觸電倒地，掙紮大約20分鐘後，他才爬出廁所。

李女士稱，端端的父親患有間歇性精神疾病，母親智力較正常人偏低，為了搞清楚端端觸電的原因，她便代表端端父母到學校了解情況，並要求查看閉路電視紀錄。

學校的閉路電視未有拍攝到廁所門口，畫面僅顯示事發前端端朝廁所方向走去，也看到付同學從廁所方向跑回教室，隨後出現幾分鐘空無一人的畫面，畫面緊接著就跳到端端被老師攙扶的場景。對於畫面不連貫，校方的保安人員解釋稱「可能是卡了」。

李女士表示，校方聲稱端端是在廁所內自己摔倒後觸電受傷，但學校並未同意讓她入廁所查看，並將廁所門上鎖。另有多名同學透露，端端是被付同學鎖到廁所內才導致觸電受傷。

湖北孝感大悟縣實驗中學。（微博）

在家人的不斷追問下，端端才鬆口稱，因為父母的情況無法保護他，付同學便常常欺負他，端端身上還有此前被欺凌留下的傷痕。醫院診斷記錄顯示，端端身上有「全身散在陳舊性疤痕」。李女士曾與付同學的家長當面交談，但對方認為是孩子之間正常的頑皮打鬧，沒有道歉，也沒有提及承擔責任。

李女士稱，端端仍有嘔吐、冒汗、手震、不能正常走路等症狀。經反覆溝通，從12月6日起，學校開始墊付端端的醫藥費，目前已墊付約5萬元，但校方否認「端端是被同學踹倒在廁所地上」的說法，並稱端端是不小心摔倒導致觸電。

對於端端疑被欺凌的情況，大悟縣教育局已安排專人負責，事件仍在調查。大悟縣城關派出所已接報，目前還沒有反饋結果。