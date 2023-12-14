廣州馬拉松女跑手半途脫衣曬性感！網民踢爆為P圖　真樣嚇窒全場

近日廣東廣州舉辦2023廣州馬拉松賽，有名長相甜美的女跑者意外爆紅，沒想到事後女跑者被踢爆「修圖修很大」，真實模樣也讓大量網民看傻。



微博博主「精英跑者elite」時常分享馬拉松賽事的花絮，近日他分享了2023廣州馬拉松賽場上的美照，當時有名正妹身穿藍色T恤、白色短裙，頭戴粉色帽子參賽，跑步的過程中還把身上的衣服脫掉，正妹照片在網絡上爆紅，引起一陣轟動。

沒想到卻有現場觀眾踢爆，這名正妹跑者「修圖修很大」，同時出示了在場拍到的照片，立即讓許多網民大傻眼。

從現場民眾出示的照片可以看見，這名正妹的衣着相同，身上的號碼牌、姓名也都一樣，不過正妹的真實膚況較差，膚色也沒有那麼白皙，且身體的曲線也與修圖以後完全不同。

女跑者修圖前後的樣貌確有落差：（按圖了解）

許多網民看完後傻眼直呼：

．「修圖修得過分了吧」

．「跑着跑着怎麼衣服沒了」

．「我就說嘛，網上的東西不能信」

．「沒有比較沒有傷害」



不過，也有人出面說，女跑者的身材體態仍舊維持得十分不錯，身上大多數的線條，應該都是歲月留下的痕跡，每個人也都會變老，不應該這樣口出惡言。

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