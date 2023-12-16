安徽3歲小孩遭獨留在家自己沖奶飲 用監控對母說：奶瓶洗乾淨了
撰文：中天新聞網
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看到這一幕，讓許多人心酸酸的！中國安徽一對夫妻因為工作忙，獨留3歲半的小孩在家，母親透過監視器，看到孩子自己泡奶粉喝，喝完不忘把奶瓶洗乾淨。
現代大多是雙薪家庭，許多父母都得工作，除了找保母，就是請家中長輩幫忙帶孩子。但在中國安徽合肥，一對父親工作時間不固定，媽媽也還沒下班，被迫把3歲半的兒子獨留在家中。
按圖看監視器畫面！
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據陸媒《瀟湘晨報》報導，這名母親透過監視器不斷留意兒子的狀況，發現孩子肚子餓了不哭不鬧，而是自己爬上椅子，熟練的舀幾匙奶粉，加水後搖一搖，在關上奶瓶環的過程中，還試了好幾次，終於鎖牢。接著他躺在地上，乖巧地吸吮奶瓶。
看到這一幕，男童母親驚訝萬分。因為自己從未教過兒子沖牛奶，應該是看大人學的。喝完牛奶後，兒子還透過監視器向媽媽說「我喝完以後，把奶瓶洗乾淨了」。看到兒子乖巧模樣，媽媽表示「心裡酸酸的」。
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影片一出，許多網友指責這對父母不負責任，怎能放稚子獨自在家？「三歲半的孩子，什麼意外都可能發生」、「墜樓意外還不夠多嗎？」、「為了賺錢甘冒這樣的風險嗎」。
但也有網友表示，育兒大不易，「對於背房貸車貸的家庭來說這也沒辦法，哪個父母願意這樣」、「幼兒園4點下課，哪個工作能4點下班」。
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