醉娃深圳餐廳當眾除褲小便影片瘋傳　事後不穿回褲子趴在餐桌昏睡

內地一名女子在一家餐館用餐，席間喝酒醉到斷片，竟然直接在餐館裡脫褲子小便。



還沒把褲子穿回去，就趴在桌上昏睡，整個屁股到露在外面，被其他客人看光光。

醜態也被拍下來在網絡上流傳。

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廣東深圳一間餐館內，一名年輕女子喝醉酒後疑似想要小便，直接在座位上將內外褲脫到膝蓋處，地上漸漸濕了一片。

女子醉得很誇張，尿完之後不僅沒將褲子穿回去，還直接趴在餐桌上睡著了。

影片被其他客人拍下分享到網上，出現許多惡意言論，包括「撿屍好時機」等。

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部分網友表示非常誇張，希望女子沒有被撿屍，也有人再次強調不論男女，在外面喝這麼醉都是很危險的，不想要明早起來後悔的話，今晚就惦惦自己的酒量節制一點。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】