廿四節氣｜白露時節皮膚喉嚨乾？　簡單易做糖水有助舒緩秋燥症狀

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月7日為廿四節氣中第15個節氣「白露」，到底白露的含義為何？從中醫的角度來看，白露是否有特別注意的地方？



白露是廿四節氣中的第15個節氣，每年9月7至9日期間，太陽到達黃經165°，此時正是白露。曆書記載：「鬥指癸為白露，陰氣漸重，凌而為露，故名白露」。雖然天氣漸轉涼，但白晝的氣溫尚熱，陽光猛烈，當太陽下山後就會迅速降溫，至夜間空氣中的水汽便會凝結成水珠，附在花草樹木的莖葉或花瓣上，當清晨的太陽光照射時，水珠更加晶瑩剔透、潔白無瑕，因而有「白露」。

踏入白露，冷空氣會逐漸南下，北半球日照時間變短。由於日照時間和強度減弱，地面輻射散熱快，氣溫下降逐漸加速。從白露節氣開始，按氣候學劃分四季的標準，中國各地陸續進入秋天，晝夜温差在8℃至16℃，因此白露是一年中温差最大的節氣。

在白露期間，北方冷空氣活動頻繁，大部分地區秋意漸濃，華北將在此完成入秋進程，東北則受降雨影響處於氣溫偏低狀態。而在南方，特別是江南、華南地區的暑熱還未真正消退，尤其是華南地區仍需防暑，以及警惕颱風的影響。

白露節氣，暑氣漸消，秋高氣爽，丹桂飄香，鴻雁和燕子等候鳥開始南飛避寒，各種鳥類開始貯存過冬的食物。除了候鳥遷徙，農民亦加緊秋收；在東北地區，農民開始收穫穀子、高梁和大豆，或採摘新棉，同時要為棉花、粟米、高粱、穀子、大豆等選種留種，及時騰茬、整地、送肥，搶種小麥。

在華北地區，各種大秋作物已經成熟，農民開始收穫，同時要加緊時間翻耕、平整土地等，及早準備好種麥的工作。在西北地區，農民開始播種冬小麥；西南地區的農民則要加緊收割黃水稻和穀子，並要促使玉米、甘薯等晚秋作物早熟，避免受低温霜凍影響導致失收。

雖然白露時節較少人熟知，民間卻有祭禹王、吃龍眼等習俗。在福建福州，民間有「白露必吃龍眼」的傳統習俗，意思為在白露當日吃龍眼有大補身體的奇效，因為龍眼有益氣補脾、養血安神、潤膚美容等多種功效，還可治療貧血、失眠等病。浙江溫州人會在此日採集「十樣白」（即10種帶「白」字的草藥，如白木槿、白毛苦等），以煨烏骨白毛雞或鴨，據說食後可滋補身體，對醫治關節炎有幫助。

在中國古代神話中，禹王是治水英雄大禹，江蘇太湖畔漁民稱之為「水路菩薩」。每年正月初八、清明、七月初七和白露時節，太湖畔都會舉行祭禹王的香會，當中又以清明、白露春秋兩祭規模最大，歷時一周。

根據香港天文台統計資料，在白露時節，香港平均氣溫為30.7°C至22.8°C，相對濕度最高為94%，降雨最多有168.7毫米雨量。以去年白露時節為例，當日最高氣溫為33.3°C，最低為26.8°C，溫差約7°C，可見晝夜温差較大。

徐澤昌建議，在白露時節飲用潤燥生津的糖水，可有助舒緩燥邪犯肺的現象。（資料圖片）

註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時提到，白露屬於秋天節氣，最近香港的天氣開始乾燥，不少市民都開始會有乾咳、喉嚨乾癢、嘴唇乾、皮膚乾燥甚至大便乾硬的情況，此時飲用有潤燥生津、潤肺的糖水，可有助舒緩秋燥、燥邪犯肺的現象。

雪梨百合糖水（3至4人份量）



材料：銀耳30克、雪梨2個、鮮百合100克、杞子20克、冰糖50克、水1000毫升



做法：

1. 銀耳先浸軟，洗淨後去硬蒂及雜質。

2. 雪梨洗淨外皮，去芯及椗，切件備用。鮮百合撕開、洗淨。

3. 注清水入煲內，先以大火煮滾，加入全部材料銀耳及雪梨，待再煮沸後，轉文火煮40分鐘，加鮮百合、杞子及冰糖、煮至糖溶即可離火，即可食用。



功效：滋陰潤燥



使用注意：濕重痰多、大便稀溏者慎服。

