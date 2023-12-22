網紅直播鬥酒喪命　曾吃老鼠吞煙頭求打賞　牆上寫「錢比命重要」

今年5月，內地網紅「三千哥」在直播間狂灌4斤白酒後暴斃身亡，年僅34歲。「三千哥」離世僅半月，另一名網紅「中原黃哥」（本名黃中原）於6月2日凌晨，又在直播間PK喝白酒後離世，他上個月剛參加過「三千哥」的葬禮。



近日內媒專訪到黃中原的妻子，她回憶事發當天的情況，稱黃中原開始直播後，為追求流量曾吞過大口嚥下蝌蚪和菸頭，黃中原的鄰居更稱他在村裡名聲不太好，村裡老人都知道他為了直播「吃老鼠」。



26歲網紅直播比拼飲酒後離世 半月前參加同行葬禮稱：要少喝點

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今年5月底，黃中原的妻子一直在醫院照看生病的孩子，只能通過電話和簡訊「監視」丈夫。出事前一天是兒童節，黃中原來接妻子和孩子出院。當天傍晚，黃中原只喝了點小米粥就上樓準備直播。因為長期喝酒，黃中原的胃不好，只能吃些軟的東西，他越來越瘦，174厘米（公分）的個子，只有102斤（51公斤）。

黃中原的妻子回憶，6月1日晚上，4歲的兒子睡前叮囑黃中原，「爸爸你少喝一點，我先睡覺啦，明早我要看見你在我身邊」。

6月2日黃中元的妻子在凌晨驚醒，發現另一個房間正在直播的丈夫躺在地上，身體已經發涼，地上滿是菸頭和瓜子皮，牆角堆著啤酒瓶。1個小時前，黃中原還在直播喝酒，螢幕裡的臉因醉酒漲紅，禮物特效和彈幕飛屏。

黃中原的妻子告訴記者，黃中原死於嘔吐物窒息。她回憶，以前每晚她都會去丈夫直播的房間看一眼，怕他出事。黃中原日常工作是在鏡頭前，大口嚥下白酒、生雞蛋、蝌蚪，甚至菸頭。晚上直播喝酒，喝到凌晨兩三點才下播。

黃中原直播的房間：

黃中原的鄰居、一位60多歲的大爺還在睡夢中。他曾在半夜刷到過黃中原的直播，看到黃中原猛灌啤酒，他沒看兩眼就關了，「這東西沒啥價值。為了掙錢不要命了」。黃中原在村裡名聲不太好，就連不看直播的老人，也知道他吃老鼠。凌晨4點左右，鄰居大爺突然被黃中原家人的電話叫醒，讓他幫忙找村衛生室的醫生。

沒人能說清楚，黃中原當晚到底喝了多少酒。平台上已經找不到這場直播的截圖或視訊。有粉絲後來告訴黃中原的妻子，黃中原喝了兩三瓶白酒後，有「10多分鐘大喊大叫」，然後直播就終斷了。一名粉絲稱，彈幕裡有人說「打120吧」。但最終沒人打出這個電話。黃中原出殯那天下著大雨，粉絲和朋友把他的棺木抬上了山。

在沒裝修的毛坯房直播 牆上寫著「錢比命重要」

黃中原其中一個社交帳號擁有17.6萬粉絲，其發布的31條作品包括豪飲白酒、啤酒等各種酒類，以及頭砸核桃、徒手開椰子、劈榴蓮等。而其影片也大多冠以「兄弟太狠了」等標題。

內媒報道，黃中原一家住在二層小樓裡，房子是去年黃中原借了30多萬元新蓋的。一層裝修得很精緻，門口的木質鞦韆是他手工做的，牆上掛的國畫是他畫的，畫上一個孩童悠閒地騎在牛背上。午夜12點，黃中原的妻子和孩子已經入睡。樓上則是沒裝修的毛坯房，黃中原在其中一間屋子直播。屋裡只有一張床、一套桌椅和兩盞直播用的燈。

黃中原妻子回憶，黃中原喜歡買彩票，年輕時曾在「快三」彩票上投了幾萬元，沒中過獎。但他仍期待著暴富，「錢比命重要」，他在直播房間牆壁上用粉筆寫上這句話。

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拼酒直播接連帶走內地網紅

主播吳力參加黃中原的葬禮，這是他近1個月參加的第二場主播的葬禮，15天前，吳力和黃中原參加「三千哥」王兆豐的葬禮。上一場黃中原也參加了。沒人想到黃中原會出事。他們這一群主播都靠直播喝酒掙錢，有主播一晚上喝10多斤白酒，和他們相比，黃中原喝的並不多。吳力回憶，黃中原多數時間「陪粉絲聊天」。

2022年9月，「三千哥」王兆豐因直播中飲酒過量住進了ICU，診斷結果包括急性酒精中毒、急性胃黏膜病變、肝損害等，直到出事前，他還在喝中藥。但出院後沒多久，他又開始在直播中灌白酒。他覺得自己進ICU是因為喝了假酒。一名粉絲回憶，王兆豐曾在直播中說，「做主播光宗耀祖」。

▼網紅「三千哥」此前曾飲酒過多暴斃身亡▼

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網上流傳著「三千哥」生前最後一場直播的截圖，他趴在桌上，彈幕裡有人開玩笑，「直播睡覺月入百萬」。

「三千哥」的葬禮上，「三千哥」的姊姊王麗記得黃中原一直「愣愣的」，盯著王兆豐的照片不說話。她用手指著黃中原，流著淚說：「尤其是你，千萬不要再喝了。」王麗回憶自己看過黃中原的直播。她知道黃中原和弟弟一樣喝酒實誠，從不兌水，甚至總是壓著不吐。當時，面對王麗的提醒，黃中原點頭了，王麗說到「他都答應我了」。

15天後，王麗得知黃中原去世的消息。「聽到這個，我真的挺生氣，好恨他們。」她的聲音微微顫抖。

為追求流量 大量網紅「因直播而死」

《中國青年報》統計為追求流量，近年來已有不少網紅因各種意外過世。2017年11月，高空極限運動第一人、在花椒直播等平台上進行高空表演的「網紅」吳永寧，在湖南長沙華遠國際中心攀爬時墜樓。

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2020年6月，瀋陽一名「大胃王吃播」王先生在準備直播時突然出現身體發麻、頭暈目眩等症狀，在醫院連續搶救7天後去世。

2021年3月，吃播網紅「泡泡龍」過世，生前體重已達320斤。2021年10月，網紅羅小貓貓子在直播中喝敵草快自殺，經搶救無效去世。直播間有網友起鬨讓她「喝下去」。

今年5月27日，312斤的網紅「翠花」在減肥訓練營離世。 除了白天訓練，她還會在晚間直播，當著粉絲的面加練。

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某直播平台財報顯示，2023年該平台第二季度收入277.44億，平均日活躍人數達3.76億，再創歷史新高。線上行銷服務和直播是主要營收來源，分別佔52%和36%。

《中國新聞網》如此評論，「在巨大的收益面前，一些主播和流量賽跑，直到死亡」。