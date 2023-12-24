世界頂級粉雪資源　長白山南方遊客增多　元旦後通航城市將達17個

又一年新雪季開啟，作為內地重要的冰雪旅遊目的地，吉林省依托得天獨厚的冰雪資源，吸引了全國各地的遊客。而作為當地重要的旅遊景區，長白山景區已成為許多遊客的必選遊覽景點，今年也有眾多遊客從南方而來。

據《澎湃新聞》報道，為構建更加完善的交通體系，吸引各地遊客，長白山明年元旦後通航城市將達17個，將開通珠三角、長三角等重點城市直航航線。



作為國家5A級景區，長白山景區位於吉林省安圖縣二道白河鎮池北區東南部。

12月19日，在吉林省委宣傳部舉辦的長白山新雪季冰雪推薦會上，推薦人員介紹，長白山已打破冬季封山的歷史，遊客可以駕乘雪地摩托車直抵天池，盡覽天池雪。此外，長白山景區也開闢了霧凇漂流路線，在氤氳繚繞的霧氣中，遊客可盡賞銀白的林海雪景。目前，已推出紅石峰漂流、碧泉河漂流等十餘種霧凇漂流選擇。

「我們一家人是從廣州坐飛機過來的，在這裡會待十多天的時間。」來自廣州的李女士稱，她和家人的冰雪旅遊行其中一站便是長白山，不管是看天池、滑雪還是泡溫泉，她和家人都想體驗。

北京來的陳女士則想與朋友相約一起到長白山天池打卡，但由於當天山頂風大，通往天池的道路被短時間關閉了，「雖然沒有登上天池，有點遺憾，但我們體驗了霧凇漂流，周圍是寂靜的，只能聽到潺潺的河水聲，看著岸邊的霧凇，真的太美了。」

與阿爾卑斯山齊名 享有世界頂級粉雪資源

和平滑雪場滑雪裝備租賃區，大批遊客排隊領取雪具。（澎湃新聞）

除了天池觀景、霧凇漂流，滑雪已成為遊客來長白山旅遊的必要體驗項目。作為世界三大粉雪基地之一，長白山位於世界冰雪「黃金緯度帶」，冰雪資源得天獨厚，與歐洲的阿爾卑斯山、北美的落基山齊名。

享有世界頂級粉雪資源的長白山，其特色亮點便是天然野雪，平均雪深超過一米。目前長白山有2座滑雪場分別為和平滑雪場和紅松玉滑雪場，2座野雪公園，一座泰格嶺山地運動公園，滿足了不同人群的滑雪需求。

除冰雪旅遊外，作為擁有豐富地熱資源的地區，長白山溫泉早已聲名遠播。疫情解封後，來長白山泡溫泉的遊客越來越多。據長白山某溫泉度假酒店溫泉洗浴中心工作的人員介紹，「今年遊客眼見著比去年多了很多，很多遊客從南方來，比如廣州、上海、南京等地，遊客上山滑完雪，回到飯店就可以泡溫泉。」

遊客在露水河國家森林公園體驗漂流。（澎湃新聞）

南方遊客的增多，與區域間交通變通達有很大關係。據報道，目前吉林已培育和開通了長三角，京津冀，珠三角，成渝等重點地區及城市的直航航線，雪季執行航線20條，通航城市17個。已通航城市包括，上海浦東、北京大興、煙台、杭州、長春、青島、天津、廣州、大連、長沙、南京等地。大連、海口、福州、太原、呼和浩特、桂林等城市預計2024年元旦後通航。

11月15日，長白山2023-2024雪季正式開板。本次雪季以「長白天下雪」為主題，打造了「雪山溫泉季、冰雪運動季、雪鎮美食季、中法文化季」四個板塊等系列長白山粉雪節活動。同時，還以「冰雪絲路」為主題打造了系列文創產品，推出了以黑熊、東北虎、紫貂和梅花鹿四種動物形像作為宣傳推廣的主形象。