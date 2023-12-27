廣州「賣卵女孩」按學歷長相標價：打排卵針一次取18顆「挑性別」

《澎湃新聞》近日直擊暗訪廣州番禺一家名為「幸孕星」的代孕機構，該家機構標榜賣卵、賣精、代孕等服務，形成黑色產業鏈，更有不少高中和大學女生兼職成為「賣卵女孩」（卵妹）。這些「賣卵女孩」透過高中或大學女廁內張貼的「兼職小廣告」入行，按照學歷、年齡和長相標價，價格為5萬元（人民幣，下同）起挑。



該機構相關人員還主動提及，「全部都是灰色的，沒有合法的」，報道更揭露，賣卵更成了部分仲介口中的「愛心捐卵志願者項目」，「賣卵女孩」黑色產業鏈，引起官方重視。



《澎湃新聞》記者暗訪過程中，「幸孕星」工作人員透露，賣卵女孩依照年齡、長相和學歷不同有不同的價位。此外，買家與供卵者不見面的情況下價格為5萬元人民幣，假使買家對學歷及長相有要求，便要以5萬元的基礎往上加，「見面後還可以留下對方頭髮、指甲，等到孩子生出來，可以用做親子鑑定比對。」

該工作人員強調，女性最佳生育的年齡在20至29歲，該機構找的是20至25歲的年輕姑娘，打了排卵針後，年輕的姑娘最多可以到18或20個以上，更可以讓客戶可以挑選性別。

此外，該機構還形成一連串的黑色產業鏈，提供35歲以下代孕媽媽，持續3個月打「保胎針」，10個月要價50萬元人民幣），「孕媽最終可以收到35萬元人民幣」。

值得關注的是，內媒報道指出賣卵有可能留下後遺症、《人民日報》報道，女大生美娟（化名）在杭州一所985院校就讀大二，因為同學消費水平高一直很自卑，新款iPhone上市時，她開始打工賺錢。只是2個月過去，她還是沒賺夠錢，偶然間看到「愛心捐卵」的廣告，讓她很是心動，決定捐卵。

賣卵恐留下終身後遺症

沒想到自從做了取卵手術，她自己的肚子越來越大，大到寬鬆的衣服都無法遮掩，無奈之下只好去看醫生，照超音波顯示她沒懷孕，但卵巢嚴重腫大。所幸透過治療，美娟順利保住生育能力，但治療的花費遠遠高出賣卵收入。對此她坦言，如果早知到賣卵的後遺症會這麼慘，打死她也不會去。

去年有內地傳媒報道少女賣卵問題，女生會住進宿舍打針加速排卵。（梨視頻截圖）

12月27日，內媒也報道一宗法律判決。2019年7月23日，張某某（女，未成年人）在蔡某某（女，未成年人）的介紹和帶領下來到該公司賣卵，之後，吳某榮向張某某及蔡某某支付報酬1.7萬元。同月9日，張某某因「重度卵巢過度刺激綜合症」就醫，入院後行腹壁全層切開插入引流管引流腹腔積液。

經鑒定，張某某損傷程度屬輕傷二級。法院經審理認為，吳某榮的其行為已構成非法行醫罪。據此，以非法行醫罪判處吳某榮有期徒刑二年，並處罰金人民幣五十萬元。

針對內地屢禁不止的賣卵、代孕產業鍊，國家衛健委等14部門日前聯合發佈《開展嚴厲打擊非法應用人類輔助生殖技術專項活動工作方案》，將加強對互聯網上有關人類輔助生殖技術、出生醫學證明相關服務的監管。依法查處利用互聯網發佈代孕、非法買賣卵子等相關信息及廣告的違法違規互聯網站或APP。