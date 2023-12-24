四旬婦肚痛揭卵巢藏20cm畸胎瘤　醫生挖出長髮頭皮軟骨：像貞子！

台灣北部一名40多歲女子因急性腹痛掛急診，醫生以電腦斷層一掃，於左、右側卵巢發現20厘米及5厘米的腫瘤，影像診斷應為畸胎瘤。收治個案的婦產科醫生李偉浩指出，當時打開腹腔就看見超大腫瘤已扭轉2圈、呈梗塞壞死狀態，須完整切下。而檢體一剖開更是讓他驚呼，「根本是貞子從囊腫中出來」，挖出長髮、油脂、頭皮和軟骨，畫面相當駭人。



振興醫院婦產部醫生李偉浩在Facebook Page《Dr. 李偉浩的婦科手術室》發文記錄，當下合併電腦斷層及婦科超音波檢查，判斷女子的卵巢發生扭轉，應立即手術。而從照片中可見，20厘米的畸胎瘤被剖開後，裡頭是油脂與長長秀髮緊纏成一整坨，還黏著頭皮和軟骨，讓他忍不住直喊：「嚇死人了！小時候很害怕貞子的影像，沒想到手術中竟然會看到。」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

李偉浩說明，事實上「成熟型畸胎瘤」很常出現頭髮、油脂、皮膚、軟骨、牙齒及骨頭等器官組織。畸胎瘤重量重，較容易發生扭轉，也不會自行消失，因此建議發現後最好盡快切除，一旦造成扭轉，腫瘤就會因梗塞而迅速變大，亦增加手術困難度。

李偉浩接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，「成熟型畸胎瘤」原好發於20～30多歲的年輕女性，大部分並無徵兆，有些則會造成月經紊亂，下腹部悶痛，但仍沒有準確診斷的症狀。腫瘤的特徵即會出現脂肪、毛髮、牙齒和骨頭等組織，而這些組織皆由卵巢細胞轉變而來。過去有研究認為，這些細胞可能是過去未發育成功的「雙胞胎組織」殘留在女性體內所產生。

李偉浩也分析，其為常見的婦科良性生殖細胞瘤，其中約有10%會在雙側卵巢都產生，因此有部分患者會在開完單側後數年於另一側復發，若不慎因撞擊而破裂，則可能會有噁心、嘔吐、腹脹和發燒等症狀，還會因內容物外流而引起化學性腹膜炎，必須緊急開刀治療，否則將有喪命風險。

李偉浩說，基本上畸胎瘤不會自行消失，建議在5厘米左右時即可開刀處理，而大家最擔心的轉為惡性腫瘤機率約1%，以「鱗狀上皮癌」最常見。

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