抖音女神｢變態雞大人｣聖誕片爆紅！畫框反射與裸男開房　粉絲崩潰

大陸網紅「變態雞大人」在抖音擁有30萬粉絲追蹤，憑著火辣打扮、及纖瘦身材打開知名度。



日前因為一支聖誕節裝扮的影片一夕爆紅，只見她穿著兔女郎裝，坐在櫃子上擺拍，誰知道背後畫框上，清楚反射出一位裸男身影，正在幫忙拍攝，掀起熱烈討論。

事後緊急關閉個人帳號 點圖放大看看涉事影片截圖：

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變態雞大人日前上傳聖誕節影片，為此似乎特別到酒店拍攝，並換穿紅、白色平口小短裙，胸前蝴蝶結很有拆禮物的感覺，而她坐在牆邊的櫃子上擺動作，絕對領域十分誘人。

未料就被網友發現，她背後畫框邊緣，隱約反射出一片肉色，仔細一看，竟然是名拿著手機的裸男。

網友質疑，變態雞大人是為了「金主」出賣肉體，嘲諷裸男身材不好、有啤酒肚等等，引發討論。

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事後她緊急關閉個人帳號，澄清男方其實是交往一年多的男友，護愛表示「他本人並不是這樣」，強調影片純粹是「拍攝失誤」。

不少粉絲崩潰「才看完，我哭死，不是說好聖誕節只吃蘋果嗎」、「她作品都刪了」。

其他網友回應「不會吧，粉絲都那麼單純嗎」、「不穿褲子拍照拍影片，還說這是對象？」、「有另一半拍擦邊影片是不好的，但受傷的是妳自己的對象，她都不介意，我們也沒資格說什麼」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】