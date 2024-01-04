四川41歲男子失聯12日證實死亡　警方：兩名嫌犯邀約外出實施搶劫

日前，網絡流傳一張尋人啟事，顯示四川一41歲男子自22日駕車離家後失蹤，家人懷疑其被人控制。23日，當地警方介入調查。

今日（４日），四川樂山警方通報該失聯事件，確認該男子已死亡，兩名嫌疑人將其邀約外出後，實施搶劫並致其死亡，2名嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。



據《極目新聞》報道，此前一名男孩在短影片中，哭著尋找父親，收到網民關注。男孩稱，他的父親周某某於2023年12月22日晚7時左右，一個人駕駛黑色轎車離家，當晚9時36分在樂峨大道20公里100公尺處失聯。最後監控畫面顯示，車內駕駛人是另一個人，戴著口罩，臉部被遮陽板擋住看不清楚。

尋人啟事顯示，周某某當時坐在副駕駛上，其頭上和脖子上戴了一個不知道什麼物體，精神狀態不好。家人懷疑周某某的車和人已被控制。周某某從當日起一直失聯至今，手機一直關機。

23日下午，周某某的姐姐和所在公司同事找不到他後便報了警，當地警方隨即展開調查。

1月4日，樂山市公安局市中區分局通報表示，2023年12月23日19時許警局接獲一人員失蹤警情（失蹤者周某學，男，41歲，失聯時駕駛黑色轎車） 。

2024年1月2日，偵破這起重大刑事案件，失蹤人口周某學遺體及其駕駛的車輛已找到。2023年12月22日19時許，犯罪嫌疑人楊某某（男，35歲）、王某某（女，20歲）藉故將周某學邀約外出對其實施搶劫，並於12月23日凌晨2時許致其死亡。目前，兩名犯罪嫌疑人均已被抓獲並依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。