獨居老婦不信兒子已死　每天仍能領到「兒子」寄的錢　真相超暖心

據台媒報道，台中市有一名80多歲婦人兒子10年前經商失敗輕生，她大受打擊精神不穩，不願接受殘酷事實，每天仍到東區一間郵局堅持提領兒子每月都會寄存的「孝親費」，但郵局職員告知她存摺已經失效，裡面也已經沒有任何存款，後來職員只能報警處理。



該老婦轄區一名資深巡佐（警官職稱）心疼老婦的遭遇，每月固定提供3000元（新台幣，下同）給她提領，善心令人感動。之後該巡佐調到他處，郵局則接續善心，直到婦人近日去世，這項善舉才停止。



據了解，事情其實發生在多年前，當時有郵局志工直擊這段過程，將心得PO到網路社群，直到最近又有網友轉傳。該巡佐所在警局今天透露，無私付出的是該分局一名不願曝光的資深警官，當年1月接獲進化路郵局行員通報前往郵局，知道老婦的辛酸遭遇後，決定出手幫忙。

報道指出，該80幾歲老婦拿了1本已經作廢的存摺要來領100元，郵局行員告知存摺已經失效，查詢帳號裡頭也沒有任何存款，但老婦執意說他兒子每月都會給她5000元零用錢，郵局行員只好報警處理。

經警官詢問，原來老婦是住附近的獨居老人，有一個兒子約10年前因經商失敗離世，留下老婦獨自一人，老婦因此受打擊，精神狀況不好，更堅信兒子活著，才會每天到郵局提領孝親費。

該警官聽完老婦遭遇後，向郵局行員表示他可每月至櫃台寄放3000元，請行員協助讓她每日領取零用錢100元，並跟老婦稱讚「你兒子好孝順」，該警官的善行持續到他調離該崗位。

該警官走後，郵局仍持續這份善心，直至婦人近日去世，才結束這場「善意的謊言」，而該分局也轉述警官的話，他表示僅是舉手之勞、微薄之力，令人感動。

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