陝西華清宮楊貴妃雕像被指袒胸露乳　網民熱議：誰洗澡穿衣服？

有男網民拍片反映，陜西西安華清宮的楊貴妃雕像袒胸露乳，非常不雅。事件在社交平台上引起熱議，不少人認為他是「吃飽了撐的沒事幹」、「覺得不雅還拍」，又稱「誰洗澡穿衣服？」。



拍片者稱，楊貴妃畢竟是歷史名人，印象中也沒見過這種雕塑，「唐朝開放，楊貴妃就是再開放，也不能這樣吧」。

有網民認為，文藝復興時期的作品不少都是全裸，沒必要大驚小怪；也有人認為，華清宮還是符合中國傳統文化美學更好，將西方風格的雕像放在唐朝建築內，「這個擺在那沒覺得美，只覺得和周圍環境有點格格不入吧」、「傷風敗俗倒是不至於，但這個雕塑沒啥美感倒是真的」。

男網民拍片反映，陜西西安華清宮的楊貴妃雕像袒胸露乳，非常不雅。（影片截圖）

1月15日，華清宮景區稱，貴妃入浴雕像是上世紀90年代初期落成，這個作品是由著名雕塑家潘鶴教授創作。當時雕塑方案通過了政府主管部門審批，現在有遊客提出異議，景區會記錄並向上級部門反映。

網民睇法：

去人家洗澡的地方參觀，看到人家不穿衣服還舉報人家

人活在當代，思想停在清朝

古代人都沒他封建

這哥們都是穿衣服洗澡？

好麽，90年代人都沒說啥，2024年夢回大清

單純的覺得不符合中國美

這個明顯不是中華建築藝術風格，與西安作為古都的歷史地位和文化氣質是不符合的

說實話我感覺不怎麽好看，可能是我欣賞不來吧

