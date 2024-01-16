廣州裸男喊｢我癲了｣　闖工廠借電話被拒掏刀狂捅33歲女工致其命危

內地一宗隨機傷人案件引起關注，一名33歲女子在工廠上班期間，被陌生裸男持剪刀狂捅，當場身受重傷癱倒血泊、送醫搶救至今仍無法開口說話；女子丈夫無奈表示，妻子和疑兇此前並不認識，當時只不過是「拒絕借手機」而成為攻擊目標。對此當地公安部門說明，事件通報後疑兇已被逮捕，期間發現有語言邏輯混亂的情況，詳情仍待調查。



綜合《陽光報》等內媒報道，事件發生在當地時間1月10日，位於廣州市番禺區洛浦街某工廠內；33歲陳姓男子一絲不掛闖入工廠，向當時正在上班的陳女借手機用，被趕走後又從另一處入口硬闖，再度被拒絕後便亮出剪刀猛刺。

事發經過只在一瞬間：（按圖了解）

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身受重傷的陳女被同事緊急送醫，到院後發現創傷性氣胸、肋骨胸椎骨折、肝挫裂、肺挫傷並感染等多處損傷，搶救至今仍無法開口說話；對此陳女丈夫強調，妻子和陳姓疑兇並不認識，只是單純因為「不借手機」成為隨機攻擊對象。

廣州公安局番禺區分局說明，陳姓疑兇被當場壓制，已依法帶回並予以刑事拘留，同時在訊問期間發現其言語邏輯混亂，且事發前被目擊當街大喊「我癲了」；至於案件的詳細調查和鑑定工作，則仍在持續深入當中、有結果會再行說明。

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