揚言「八年前的事過了追訴期」　內地網紅直播自曝嫖娼全程引熱議

近日，內地一名帳號為「鐵頭懲惡揚善」的網紅在直播間公然講述其在四川成都的嫖娼全過程，甚至揚言「八年前的事過了追訴期」，引發熱議。



在直播過程中，網紅「鐵頭」突然自曝涉黃經歷，講述了自己過往的嫖娼歷程，並揚言：「我還找了兩個，1800元。你們想不想听，想听的話把讚點到20萬，八九年前的事了，我現在說出來不行啊，已經過了追訴期了……」他與粉絲互動，還宣稱：「全中國多少男人沒去過，沒必要裝清高。」

一番言論，激起許多網民的不滿。微博網民「毛三老實人」發文舉報「鐵頭」，還有有不少網民跑到政務官方帳號下留言檢舉。此後，北京12345回應稱，將會對相關問題核實交辦。

據帳號公開資料顯示，「鐵頭」網名「鐵頭懲惡揚善」，在多平台累積粉絲量達到500多萬。自稱是職業打假人，因為一次次揭露商業黑幕而走紅網。目前，「鐵頭」還未對這次輿論事件作出回應，他的個人帳號停止更新到1月13日。

此前，「鐵頭」還被曝在直播間惡意詆譭汶川地震，發出「汶川地震完後，多少地方巴不得震」的言論。這次再自曝嫖娼，遭網民狠批，認為其「打著正義的旗號為自己牟私利」，要求嚴查此類主播，還互聯網一片淨土。

「鐵頭」曾發出「汶川地震完多少地方巴不得震」的言論。

網民熱議：



狠起來自己都曝光



這是不是應該去精神科查查？



雖然不會被追溯但…可以被關閉帳號啊



必須嚴查，支持封殺還網絡一片淨土



過了追訴期的嫖娼可能沒法管，但尋釁滋事可以管你現在這種言論



借打假的名頭，自己賺來的盆滿缽滿



據《瀟湘晨報》報道，陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善提醒，依據《治安管理處罰法》第二十二條規定，違反治安管理行為在六個月內沒有被公安機關發現的，雖然不再處罰，但警方可以進一步調查。他同時提醒，公眾人物或網紅等言行具有廣泛的影響力，會直接影響到廣大粉絲和社會大眾的觀念。因此，公眾人物或網紅等在言行上需要更加謹慎，需對自己的言行負責。