深圳「迎春花市地圖」11個花市不止美食年花　巡遊表演財神超精彩

掐指一算，離春節已經不到兩星期，深圳各區迎春花市也即將盛大開鑼！



「經典王牌」羅湖愛國路迎春花市，「花天錦地」的福田迎春花市，「空中迎春花市」寶安廊橋花市，小「爾濱」龍崗迎春花市……

各區迎春花市11個，購花點300+個，檔位4700+個，都有什麼亮點？有哪些精彩活動？一起來看最新花市資訊！

深圳各區迎春花市開放時間和地點詳情👇👇👇

+ 8

1. 羅湖愛國路迎春花市

時間：2024年2月3日-2月9日

地點：羅湖區愛國路（怡景路口-華麗路口段）



深圳市迎春花市始於1982年，從1986年開始由羅湖區政府承辦，1998年起，愛國路成為每年花市的固定舉辦地。

今年愛國路花市以「龍騰盛世 花開羅湖」為主題，包含花卉、餐飲、文創、春聯、年貨5大特色區域，預計310個展位，其中設有190多個鮮花鋪位大集，還將有知名網紅餐飲IP、AR元宇宙新春、數字祈福等豐富多彩的活動。

2. 福田迎春花市

時間：2024年2月3日-2月9日

主會場：深圳節日大道

分會場：四季花谷、深業上城三樓小鎮



2023深圳迎春花市福田主會場（資料圖）（ShenzhenTIME提供）

福田迎春花市擬以「綠美福田中國年，低碳新科技新年俗」為主題，展出面積約24000平方米。迎春花市開幕當天將舉辦傳統舞蹈、音樂、喜劇、漢服、巡遊等各類表演項目。現代步行街裏「行花街」，你心動了嗎！

3. 寶安廊橋花市

時間：2024年2月3日-2月9日

地點：寶安區濱海廊橋



2月3日，寶安區迎春花市——「廊橋花市」將在濱海廊橋開市，這也是深圳市首個立體迎春花市。

其中，金科路地面為花市區，濱海廊橋上設置廊橋美陳展示區，地面草坪是露營休閒區，下沉通道和廣場為特色集市。

逛花街尋年味，嘗美食拍美景，遊花燈有樂趣，戲市集有童趣……以花為媒，「廊橋花市」將呈現一場好逛、好看、好玩，獨具特色的新年慶典。

4. 南山區迎春花市

時間：2024年2月3日開市，結束時間暫未公佈

地點：南山區荷蘭花卉小鎮



作為南山區歷年迎春花市的主會場，經過改造後的荷蘭花卉小鎮將以全新的面貌，迎接大家前往。

5. 龍崗區迎春花市

時間：2024年2月3日-2月9日

地點：深圳北理莫斯科大學（龍崗區大運新城國際大學園路1號）



今年，龍崗區迎春花市主會場將在深圳北理莫斯科大學熱鬧開市，花市會場總面積約3萬平方米，攤位數量約100個。

深圳北理莫斯科大學（ShenzhenTIME提供）

除了數量眾多的花檔，主會場還有豐富多樣的年味活動，中俄文藝節、花樣巡遊、民謠&流行專場、曲藝雜談集、舞蹈薈萃、財神爺送福……讓大家不出「深」就能打卡「爾濱」風情~

6. 龍華區迎春花市

時間：2024年1月26日-2024年2月9日

主會場：深圳龍華壹方天地C區/D區

分會場：龍華區龍勝路（龍華大道至人民路段）



全場共設置有174個展位，佔地面積約2000平方米。現場還有非遺創意節目——皮影戲、舞獅表演、捏糖人、手工糖畫、現場迎春裝束裝扮，京劇服飾、手工雕刻等等精彩內容，全都超精彩！

7. 坪山區迎春花市

時間：2024年2月3日-2024年2月9日

地點：坪山中心公園、坪山文化聚落



今年結合坪山傳統文化，致力為坪山市民打造一個逛花市、品年味、享娛樂的好去處。花市設在坪山中心公園、坪山文化聚落舉行，包含迎春花市活動、親子手工、攝影活動等。

8. 光明區迎春花市

時間：2024年1月27日-2月9日

地點：光明大任里A區外廣場&金安東路 (B區)



超7000平方米佔地面積，150+個年貨攤位，絢爛的年花、喜慶的年桔、超多的文創活動。

9. 鹽田區迎春花市

時間：2024年2月3日-2月9日

主會場：鹽田•海景公園（中央公園旁）

分會場：鹽田街道鵬廣達時代廣場



2024深圳迎春花市效果圖（鹽田）（ShenzhenTIME提供）

檔位設置有年花年桔、春聯掛件、年貨、休閒食品等，而且旁邊就是海濱棧道，賞花、購物、逛公園、迎新春融為一體！

10. 大鵬新區迎春花市

時間：2024年2月3日-2月9日

地點：大鵬新區葵涌街道葵政西路交警中隊旁



花市包括花卉展覽、餐飲、文創、春聯、年貨等特色區域，來這盡情逛買呀！現場還設有文藝表演和民俗展示，舞龍、舞獅、財神派紅包等節目輪番上演，玩到根本不想回家！

深圳真的不要太會玩了！花市攤位張燈結綵、喜氣盈盈，買春聯、買年花迎好運之餘，還能欣賞演出、打卡拍照~

沒有人能空着手走出深圳花市！

【本文獲「ShenzhenTIME」授權轉載，微信公眾號：livesz0755】