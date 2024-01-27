「對不住了兄弟」深圳水貝珠寶市場爆熔金套現案　60商家蝕逾千萬

近日，多位在深圳從事珠寶行業的網民爆料指稱，水貝珠寶市場一商家以借貨名義騙取60多名商家的珠寶，隨後將珠寶中的黃金配飾熔化成4公斤金條，還給被騙者發金條圖片，稱「對不住了」，被懷疑是要套現跑路。據悉受害商家集體損失金額估計超千萬人民幣目前已集體報警。



據深圳衛視報道，在羅湖區翠竹街道水貝社區不到兩平方公里的地方，聚集了4600多家珠寶經營實體，擁有全國珠寶加工產業超70%的體量。在水貝從事珠寶生意的劉先生（化名）告訴內媒《上游新聞》記者，在水貝市場一直存在商家「借貨」行為，比較熟悉的同行到店裡說借貨給客戶看，一般商家會開借貨單，借貨者簽字帶走貨，協商好交割日，時間到了結款或者還貨。「熟人之間還可以刷臉拿貨的，簽個字就行，所以很多年輕人入行時喜歡來水貝發展。」

劉先生介紹，1月12日，30多歲的同行李某到自己這裡「借貨」，隨後又陸續向60多個商家借貨，包括鑽石、彩寶（即彩色寶石，有色寶石）、珍珠、翡翠等貴重珠寶，因為李某在水貝做生意超過10年，在水貝市場有一間店鋪，平時信譽不錯。「也是長期在外面跑客戶的，大家也沒有多想什麼。」

「大概是1月20日凌晨， 李某跟一個商家發了一張圖片，顯示把借來的珠寶的金飾熔化做成了金條，還發了一句『對不住了』並把商家拉黑。另外一位熔金工廠老闆也發現，李某凌晨帶著一堆K金戒指來熔，感覺不太對勁，就問身邊的朋友這是什麼情況。」

劉先生回憶，到1月21日，多個借貨的商家發現聯繫不上了李某， 懷疑其套現跑路，就到翠竹派出所集體報案，並建群統計受害商家和損失。

+ 5

劉先生表示，今次涉及比較廣，超過了60個商家，還有北京、上海、廣州的受害商戶也來深圳報案。有的商家損失了幾萬塊，有的商家損失了價值百萬的貨品，總金額超過千萬元，明細等材料已經提供給了派出所。

對「李某熔金套現跑路」的傳聞，劉先生指稱，目前唯一能確定的是首飾被熔金了，是否套現還有彩寶的情況都還不知道，畢竟人都見不到，目前還在等警方的消息。

當地的多位珠寶商25日都向《上游新聞》記者證實李某「借貨熔金」一事，不過一位與李某比較熟悉的商家告訴記者：「他沒有跑路，人就在廣東老家，商家報警後，警方很快就找到他進行了調查，但沒有拘留。不過他熔金的行為確實令人難以理解，也讓同行感到很氣憤。之前水貝市場也有帶東西跑路的事情，這樣熔金的還沒有發生過。」

劉先生透露，水貝市場幾乎每年都有跑路的案例，但是彩寶品類的是比較少的，影響這麼大的還是第一次見。另一位珠寶商表示，「這件事影響真的非常惡劣！」現在很多商家都開始要求借貨必須押身份證、押全款。

+ 4

對於事態發展，羅湖區翠竹派出所表示，相關案情不便透露。深圳市黃金珠寶首飾行業協會相關工作人員則稱不會就此事接受採訪，匆匆掛斷電話。

近年來，珠寶行業的借貨、代賣、寄售行為多次導致糾紛甚至發生悲劇。據報道，2023年6月，雲南瑞麗一男一女從高樓跳下不幸身亡，當地多名珠寶玉石行業資深從業者稱，這起悲劇與「借貨」被騙有關。瑞麗市市場監督管理局隨後發佈了《提醒書》，提醒各珠寶玉石經營戶：珠寶貨品發生借貨、代賣及寄售時，要提高警惕，無論親疏一律採取「拍照或錄製影片+簽訂借貨單+見證人或擔保人」的方式，最好推行「抵押金制」，謹防借貨後上當受騙。