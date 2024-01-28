重慶井蓋疑用竹籤代替鋼筋　網民單手即拗斷　生產商咁回應

1月28日，有網民爆料稱，重慶市有井蓋疑似用竹籤代替鋼筋。生產商介紹，片中展示的是使用複合纖維製成的井蓋。當地政府稱，並未接獲相關投訴，將調查核實。



事發地位於重慶市秀山縣中和街道廷昌街一下水道。影片顯示，一塊圓形井蓋破裂後露出竹籤，拍片者用單手輕輕一掰，支撐井蓋的竹籤隨即斷裂；原本被井蓋遮蓋的下水道，布滿烏黑色的淤泥。

《瀟湘晨報》報道，目擊者龍先生（化名）介紹，1月28日，他駕駛貨車路過廷昌街路段，車輛輾過一個井蓋時，他突然發現井蓋被壓斷，於是立即下車檢查，「（結果）看到井蓋裏面露出的是竹籤，我覺得奇怪，正常的不應該是鋼筋嗎？」。他表示，自己是第一次遇到這種情況，「我的車沒有超重」。

重慶市秀山縣中和街道辦事處工作人員稱，目前未收到相關投訴，會與負責同事聯繫，如果情況屬實，後續會展開處理調查。秀山縣人民政府工作人員稱，暫未接到投訴，將會調查核實網民反映的情況。

涉事井蓋的生產商介紹，片中展示的是一種輕型井蓋，使用複合纖維製成，適合擺放在無大型車經過的路段，或者綠化帶。

生產商強調，公司生產的井蓋均經過國家標準認定，並估計井蓋被壓斷的原因，可能是車輛過重，或井蓋年久失修，也有可能是施工方將井蓋放錯位置。