科目三已Out？「鉢鉢雞」成最新洗腦神曲　網民瘋迷自創舞步拍片

內地歌曲《科目三》席捲全球，世界各地有許多人都跳過這支充滿魔性的舞蹈。不過，近日內地網絡上再度出現一首名為《鉢鉢雞》（缽缽雞）的洗腦神曲，簡單的舞步加上富有節奏感的歌曲，立即又有許多網友搶拍影片模仿。



近日這首《鉢鉢雞》開始在內地社群平台抖音上瘋傳，歌詞只有短短的「鉢鉢雞，鉢啊鉢鉢雞，一元一串的鉢鉢雞」，沒想到搭配音樂後製，竟然成了超級洗腦的歌曲，也有不少民眾開始自編舞蹈，配合音樂的節奏擺動。

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向上溯源後可以發現，原來所謂的「鉢鉢雞」是道地的四川樂山小吃，當地販售時通常是以「一元一串」為主，不少商鋪還會打開擴音器，錄下叫賣聲，如今卻成了爆紅舞曲，成為繼《科目三》後的洗腦歌曲。

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