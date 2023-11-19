商紂王發明的「超殘忍刑具」　囚犯一見魂飛魄散　但你也一定用過

許多人們在現代習慣使用的器具與生活用品，其在古代被發明時有著完全不同的用途。



如風箏在現今為娛樂休閒用，但在古代卻是用於戰爭。

另現今用於熨燙衣物的熨斗，最初竟是商紂王命人發明出來的刑具。

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根據《搜狐網》的報導，在微博的《國家人文歷史》中指出，熨斗的雛型最早可回溯至中國商代，在《淮南子》記載了「炮烙生乎熱斗」，原先商紂王命人發明「熨燙肌膚」的刑具，之後漸漸轉變成熨燙衣物的工具，甚至到了兩漢時期，成為貴族的生活用品。

根據不同的時代，熨斗有不同的演變與用法，在兩漢時期，在燙衣服時，會在熨斗的盆腹中加入炭火，並以手持柄端的方式，藉由盆底整燙衣服。

魏晉時其後，不僅皇室貴族會使用熨斗，百姓間也越來越普及，從唐朝詩人王建的詩詞《搗衣曲》中，即能觀察到熨斗於當代的普遍性，詩中描繪貧苦女子使用熨斗的情景，「衝頭熨斗貼兩頭」以即「郎裁作迎寒裘」等描述。

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宋元時期則是熨斗樣式發生轉折的年代，其用途更加廣泛，也較接近現今的船型模樣。宋元時期的熨斗不只能用於熨衣，還有熨紙、護書及熏香等功用，熨斗更延伸出忠心、平定的含義。

《隋書．李渾傳》中記載，原北周將領李穆擁護楊堅起兵時，為了表示自己的效忠之心，他讓兒子李渾帶熨斗見楊堅，以熨斗象徵楊堅能平定天下，也表明自己的忠心，從中理解到熨斗特別的涵義。

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目前最早出土的熨斗實物，其時代可追溯至戰國時期，約是公元前400年至前250年。而在西漢前期的貴族墓葬中也發現了熨斗，西漢中期的茂陵1號無名塚即挖掘到「陽信家熨銚」。

另外在西漢晚期長沙湯家嶺1號墓所發現的銅熨斗，則是最早帶有「熨斗」二字的器物，此墓年代介於漢宣帝、漢元帝時期。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：商紂王發明1個殘忍刑具，囚犯一看就魂飛魄散！流傳至今卻成家庭必備品，你一定也用過】