雪地靴非雪天｢神器｣　著錯隨時跣親甚至拗柴？　一文睇清如何選購

許多人都會趁冬季去賞雪，「雪地靴」自然必不可少。雪地靴具有良好的保暖性能，適合寒冷天氣，但原來雪地靴既不適合雨雪天，也不適合旅行穿著。



微信公眾號「上海網絡辟謠」介紹，市面上大部分的雪地靴以皮毛一體、超纖維布等材料居多，不具有防水性能。一旦被雨雪弄濕，雪地靴會變得非常沉重，不僅不再保暖，而且舒適度大大下降。

部分雪地靴品牌的工作人員表示，雪地靴保暖性能較好，但不防水也不防雨雪。部分知名品牌雪地靴更在「保養貼士」中指出，產品要避免受雨水的損害。某知名雪地靴客服明確表示，不建議下雪天穿雪地靴。

據介紹，雪地靴最初流行源於澳洲的沖浪愛好者，他們沖浪後會穿上雪地靴取暖。可見，雪地靴並非為了在冰天雪地中活動而設計，只因保暖性好，才被認為是冬季裝備。

另外，雪地靴防滑性能有限，並不適合在雨雪天穿著。大部份雪地靴採用乙烯 / 醋酸乙烯酯共聚物製作鞋底（俗稱EVA 鞋底），雖然輕便、耐磨，但紋路較淺，不利於抓地防滑。若在冰雪、濕滑等摩擦系數較小的地面行走，穿著雪地靴容易滑倒。

採用EVA底的雪地靴中，不少鞋底紋路較淺，防滑性能有限。（微信公眾號＠上海網絡辟謠）

值得注意的是，有些雪地靴的造型不適合長時間行走，不僅不利於足部健康，而且有扭傷足踝（拗柴）的風險。

據介紹，選擇鞋子的其中一個重要標準，是鞋子前1/3處容易彎折，可以和走路時腳掌彎曲部位吻合。但在市售雪地靴中，很多產品的鞋底很硬，無法彎折；部分「潮牌」雪地靴的鞋底更是相當厚，不僅不能在前1/3處彎折，上腳後更非常沉重，直接導致足部肌肉緊繃，影響足部健康。

此外，鞋跟處需要有一定的硬度，發揮保護腳踝的作用，但部分淺口雪地靴的鞋跟處非常軟塌，無法支撐和保護腳踝，反而容易令人扭傷足踝。

部分雪地靴鞋底非常厚。（微信公眾號＠上海網絡辟謠）

如何選購雪地靴？

某雪地靴品牌的客服介紹，牛皮、羊皮等天然材料的拒水性和防水性都有限，相比之下，人造皮革等合成纖維更適合在雨天穿著，但這類鞋面的接縫處也要做防水處理，避免雨雪從縫隙中滲入。

在具備拒水與防水功能的同時，鞋面材質還要有一定的透氣性和保暖性。一般而言，具有天然羊毛或人造纖維等填充物的鞋更適合寒冷氣候。

在鞋底結構上，一要注意防滑，二要能彎曲，既支撐足部，又適應足部活動。總體而言，帶有深條紋、抓地顆粒等設計的橡膠鞋底，亦即俗稱的「牛筋底」，更適合出行穿著。