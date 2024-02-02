等了26年！男子見義勇為被砍4刀　被救女孩拒作證　嫌犯逍遙法外

1996年4月21日下午，21歲的張傑到河南開封舞廳玩耍時聽到有人呼救，挺身而出救助了另一位被5個流氓毆打的女孩，後被流氓追殺刺傷。事後，舞廳保安報了警，張傑被送醫搶救，張傑因救人身中4刀，最深一處刀傷有8厘米深。



事發後，當時呼救和被打的2個女孩和5個流氓都消失了。後期，連主辦民警也因違法獲刑。他的案子，徹底沒人管了。案發時，距離1996年4月9日第二次全國「嚴打」才過去12天，張傑也以為案件肯定會很快偵破。沒想到這一等就是26年，張傑沒有等來一句「謝謝」，捅傷他的嫌犯至今仍逍遙法外，只剩下張傑被困住的人生。



張傑背後的酒店，就是當年的順天大廈。（鳳凰週刊）

找不到的嫌犯和「消失」的被救女孩

1995年，20歲的張傑從職高烹飪專業畢業後，到母親所在的開封市第一印刷廠上班。1996年4月21日，張傑要值夜班。上午在家休息，下午兩點左右騎自行車到離家一公里外的開封市馬市街順天大廈玩。順天大廈高六層，二層有一家七八百平米的舞廳，在當地頗有些名氣。

停好自行車，剛走到二樓樓梯口，一名十七八歲的女孩急火火地跑來向張傑求救，她說自己和朋友到這裡玩，被幾個不認識的男人調戲毆打，「他們不讓我朋友離開，快幫幫我們。」

​​張傑衝進去時，舞廳裡，五個年輕的男子正在毆打一個十七八歲的女孩。一個男人一手掐著女孩的脖子，一手扇著她的臉，罵罵咧咧地說要打死她。張傑上去阻攔，並問被打的女孩是否認識這些男人，女孩哭著說不認識，求張傑救她。張傑沒猶豫，試圖阻止這場毆打。接著他很快成了靶子，幾個男人將矛頭轉向他，對他拳打腳踢起來。

​張傑奮力跑出舞廳，到二樓外台階時，幾人追過來。一個人從背後抱著他，另一個人拿菜刀朝他的頭部砍去。張傑一個躲閃，菜刀砍到他的右肩。其他幾人則抄起匕首，朝他的左臀扎了一刀、左腿刺了兩刀。整個過程不足一分鐘。張傑事後回憶，當時身上火辣辣的疼，他以為自己要死了。張傑掙扎著跑出大廈，樓道里留下很多血。

離順天大廈200多米的位置有個警亭，張傑忍痛跑到警亭，手剛摸到門把手，眼前一黑暈了過去。民警叫來一輛出租車，將他送到開封醫專第一附屬醫院搶救。梁苑派出所一名裴姓警官和一名聯防隊員到病房給他做了筆錄。5月2日，父親帶他去找法醫時，才得知兒子是被砍傷的。

張傑說，兇手就是拿著這兩種刀傷害了自己。醫院的檢查報告中，張傑一共4處刀傷——右肩傷長3釐米、深1釐米，左臀和左腿的3處刀傷，分別長2.5厘米、深0.8厘米，長4厘米、深3厘米，長5厘米、深8厘米。（鳳凰週刊）

在醫院住了11天後，1996年5月2日上午，張傑急匆匆出院了。當天下午，他和父親一起去找了裴警官。

​裴警官告訴張傑，「兩個女孩，五個流氓，都沒任何線索，你們先回家。」兩三天後，張傑再去打聽，裴警官還是說沒找到人，讓繼續等消息。再後來，張傑找了裴警官十幾次，結果都一樣。轉眼到了1997年，張傑再去派出所詢問案情，裴警官不見了。打聽起來，其他警察要麼沈默，要麼說不知道去哪兒了。總之，裴警官消失了。女孩、流氓也統統不見了。

獨自踏上追兇之路 被救女孩不願道謝

《鳳凰週刊》報道，從1997年起，張傑獨自踏上追凶路，一追就是20多年，期間沒任何線索。終於在2018年一次宴席上，他意外得到一條線索。順著線索，他不僅找到一名被救者，還發現了其中一個嫌犯。但被救者並無感恩之心，也不願出面指證嫌犯。

無奈之下，張傑到法院起訴了被救者。訴由是「見義勇為受害責任糾紛」，要求支付10元錢補償金。最終，張傑勝訴，被救者交了10元錢，但依舊沒得到一聲「謝謝」，被救者依然也不願指證嫌犯。再加上其他原因，導致那個嫌犯也無法被帶走。

被救女生始終不願指認嫌犯。（鳳凰週刊）

英雄不哭：見義勇為過著寒酸的獨居生活

河南一家省級紙媒曾將頭版版面三分之二留給他，標題是《英雄不哭》。從1997年到2023年，張傑共追凶26年，在得到一份遲到的榮譽之外，這位「英雄」過著寒酸的獨居生活，左腿落下病根，和其他人的關係也更加疏離了。

當年的刀傷隱隱作痛，他的左腿落下病根，站的時間一長就發熱發麻，隨時可能倒下。而當時廠裡為了提高效益，接了印刷外地香煙廠商標的業務。這種業務要求高，一個班下來，得連續站12小時，張傑熬不住，每隔幾小時就要坐在凳子上揉會兒腿。

張傑因爲救人左腿落下了病根。（鳳凰週刊）

​車間主任覺得他在偷懶，放話出來，「想幹就幹，不想幹就滾」。張傑因此下崗了，失業後，他先是去夜市上炒菜，幹了兩三個月；看到當地交警隊招技術工人，應聘到設施科當了臨時工，月薪300元，主要工作是爬到桿子上修紅綠燈，辛苦又枯燥。

​張傑在事件發生後，不死心，還是三天兩頭去順天大廈附近打聽消息。三四年過去了，事情毫無頭緒。廠裡的人對他更加冷嘲熱諷了，私下說他是騙子。到後來，質疑聲越來越多，更有人認為他只是跟別人打架，不是為了救人才留下傷口。張傑不再結交新朋友，之前的朋友也會刻意遠離。

警方最終給他2萬元和榮譽證書：現在只想好好生活下去

2023年11月7日，包括一個副局長在內的四名警察接待了他。私下聊起來，幾位警察都說張傑是見義勇為，但又稱當地對於見義勇為有規定——從案發當日算，截至兩年時間能申請見義勇為。張傑的案子早超過了申請時效。警方最終為張傑發了一個榮譽證書和兩萬元獎金。張傑選擇了妥協，決定不再追凶。「從1997年正式追凶，追到2023年，26年。」張傑說自己太累了。

張傑想過，如果當時沒有出手，人生肯定會不一樣——可能當上了印刷廠的優秀員工。即便廠子後期破產了，自己沒準也能當個成功的企業家，或是星級酒店的行政總廚。現在張傑說自己太累了，不想再追兇手了，「只想好好生活下去」。

張傑最終放棄尋找嫌犯，好好生活。（鳳凰週刊）

網民點睇：

「既然得不到一句感謝，也不願指認嫌犯，當時就應該要最高賠償，不然沒有良心的人只會幸災樂禍。」

「所以以後救人要分場合，像什麼KTV、酒吧、迪廳，就老老實實當路人看戲就得了。」

「或許歹徒和被救者本身就是認識且有利益糾紛關係的人，被救者不敢承認當初的某段關係和背後有不敢公開的事情。所以很多事不是單純的加害者被害者的關係，可英雄救人時不可能會知道這些事情。普通人唯一能做的就只有保護好自己了。」

「大哥以後的霉運全部會轉嫁到歹徒和被救那個女的身上，願大哥以後越來越好！！」

