2月3日送神日如何「清屯」？千萬勿倒香爐灰　這樣清理賺錢才輕鬆

2月3日是農曆12月24日，也是「送神日」，可徹底大掃除。



民俗專家廖大乙說，神明桌平時不能亂動，恭送神明回天庭後才能「清屯」，記得先神明、後祖先，香腳須用左手拔、留內不留外，且絕對不能「倒爐」，才能留住好運、清掉壞運。

【懶人包】送神日宜忌及「清屯」訣竅（點圖放大閱讀）：

+ 13

廖大乙指出，宗教民俗上，每年農曆12月24日是「送神日」，也就是恭送神明返回天庭的日子。

由於已將神明請回天庭，平時神明桌上不能亂移動的神像、牌位、香爐等，在送神日這天才能好好「清屯」，也就是打掃神明桌，徹底大掃除。

而「清屯」有訣竅，清屯前應備妥乾淨的抹布、毛刷、湯匙及空碗等清潔工具，謹記「先神明、後祖先」原則，當天雖已送神，但清理前仍要焚香禮貌告知，請神明及祖先迴避，神像、牌位若有髒污，先用毛刷清理，仍不乾淨再用布擦拭。

【延伸閱讀】立春8大禁忌：玩遊戲做劇烈運動都不宜 做這件事還可能衰足一年（點圖放大瀏覽）：

+ 15

至於清理香爐更有禁忌，廖大乙說，拔「香腳」要用左手拔，比較潔淨和恭敬，並且「留內不留外」，也就是留下3支最靠神像的「香腳」，留下離神明最近、受最大庇佑的好運氣，同時清掉過去的不順遂及壞運。

而香爐絕對不可以「倒爐」，拿起香爐倒香灰，就像是把好運、福氣都倒掉了，是一大禁忌，因此拿湯匙將香灰舀出，濾掉雜物與硬塊，再濾過的香灰放回香爐，大概八分滿，且不用壓實，抱持鬆軟可插香即可，這樣賺錢才會輕鬆。

【延伸閱讀】初一定立春先算新年？ 天文台抽水唱《野狼disco》教氣象冷知識（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

廖大乙也提醒，若家中有親人過世還沒對年，習俗上不能清屯送神，但若香爐已滿是「香腳」，有清理的必要，那就提早在「送神日」前完成清屯。

另，清屯儀式後的「香腳」可隨壽金一併燒化，香灰別丟垃圾桶，撒放盆栽回歸自然即可。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

延伸閱讀：

迎龍年春節 嘉市文財殿搶頭香送金聖孔雀紀念幣

迎龍年春節返鄉遊子團圓走春 嘉市三大公園營造可愛龍造型討喜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】