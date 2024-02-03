大媽2年豪砸130萬　女兒還是沒變成網紅　怒告製作團隊判決出爐

撰文：中天新聞網
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大陸江蘇一名吳姓大媽，為一圓女兒「網紅夢」，豪擲130萬元人民幣找來製作團隊為愛女量身打造，不料2年下來效果不彰，讓她一怒告上法院要求退錢。

據《荔枝新聞》報導，吳姓大媽愛女就讀藝術學院，盼成為網紅後可為日後進軍娛樂圈打下基礎，經人介紹認識一名自稱有娛樂圈人脈的陳姓男子。

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吳姓大媽支付130萬元人民幣，約定由陳某團隊為其女兒拍攝125個項目、28個都市題材視頻以及8首原創歌曲和1個MV，並拿出20萬元人民幣作為後期宣傳費用。

但2年時間裡，只有30餘則影片上傳到網路平台，且效果不太理想、點擊量差，吳姓大媽因此憤而起訴，要求陳某退還130萬元人民幣。

法院審理後認為，雙方構成了有償委託合同關係，吳女享有任意解除權，但應當賠償被告方陳某的直接損失和合同履行後可以獲得的利益。

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最終，法院酌定被告方的工作量價值為40餘萬元人民幣，剩餘的80餘萬元人民幣應當全部退還給吳姓大媽。

相關新聞登上陸網熱搜，網友紛紛發表評論：

「40萬哄女兒開心兩年，也挺值了」

「這個錢拿去醫美健身旅遊養寵物，發發小紅書，可能成網紅還快點」

「2年30條？還沒有我媽媽一周上傳的我娃的視頻多」

更有人調侃「這錢沒白花，最起碼現在熱搜第一了」。

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