單車｢鐵頭｣大媽倒地碰瓷　男司機除衫趴上反擊！結局變｢3P疊疊樂｣

近日內地有段車禍現場影片掀起瘋傳，一名女電單車司機與男汽車司機疑發生碰撞，女子突倒地裝死似乎想要碰瓷，男方也不甘示弱，立刻脫下外套趴到女司機身上，一旁疑為女司機的男性同伴隨後也躺到男司機背上，上演「人肉疊疊樂」。



從畫面中可見，汽車男司機不斷叫囂「這不是我碰的妳啊」，女電單車司機則不斷用手指向駕駛，隨後低下身使出「鐵頭功」向男司機腹部，男司機把女騎士推開，接着女騎士便順勢退後倒地不起。

男司機眼見對方開始耍賴，便脫下外套，正面趴在女子身上緊緊貼合，在一旁的女司機男伴眼看事態發展成如此，也決定加入戰局，躺到男司機背上，進行「人肉疊疊樂」。

荒誕的糾紛過程被全程拍下：（按圖了解）

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荒謬畫面曝光後網民們紛紛表示：

．「碰瓷的最高境界相親相愛一家人，睡到一起不分彼此」

．「奇葩地方奇葩事」

．「無賴遍地」

．「情況從噁心變得難以理解」

．「後半段有點懵」

．「交通事故成了桃色新聞」

．「不懂就問，脫了大衣趴身是甚麼路數？」



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