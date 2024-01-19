兒子與女友「騎單車弄破睾丸」　慈父急赴醫院　真相惹眾怒

真的是不肖子！



大陸陝西一名男子，被騙進詐騙集團後，竟把歪腦筋動到父親身上，騙說自己意外弄破睾丸，還用偽造的超音波照片向他騙了132.8萬（人民幣，下同）。

事後父親到醫院根本找不到人。

原來找女友是真的 卻被拐入詐騙集團 點圖放大看相關報道：

+ 19

據陸媒《都市報道》報導，最近陝西西安一名男子張蒙（化名）向家人哭訴，說他交了女朋友，兩人在公園騎共享單車時，不慎「把睾丸弄破了」，急須手術需要大筆醫藥費，向家人求救。

他不僅附上診斷書，還有超音波照片，家人見狀趕緊四處籌錢，窮困的攤販父親也向人拉下臉借錢，馬上轉了30多萬人民幣給張蒙。

父親向媒體表示：「他去公園玩，把睾丸碰破了，我們轉了好幾萬元過去，他說在麗水的醫院住院。」

【延伸閱讀】上海女「被閨密騙足8年」賣樓榨乾父母舉債逾百萬 一事終於夢醒（點圖放大瀏覽）：

+ 29

正當父親與哥哥趕赴醫院想要探望張蒙時，卻發現根本查無此人，這才驚覺根本是被騙了。

原來張蒙是在網路找女友時，被拐加入詐騙傳銷集團，竟然把歪腦筋動到自己家人身上。而且所謂的診斷書和超音波照片也是造假的。

而與張蒙同時被騙進詐騙傳銷集團的另一名小夥子劉明（化名），也以相同手法，騙家人自己脾臟破裂了，需要治療，從中騙取逾百萬台幣，父母的血汗錢都沒了。

【延伸閱讀】KK園區｜呃人keywords套路「恐怖個案」大集合 5個地方不要去（點圖放大瀏覽）：

+ 26

消息一出，許多網友氣炸了紛紛留言：

「最好如他所願，睾丸真的破裂，一了百了」

「好傢夥什麼智商？被洗腦成這樣」

「能騙到的都是愛你的人，這樣缺德真是沒救了」

延伸閱讀：

偽造提匯單詐台新銀4.9億 假外商遭羈押禁見

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】