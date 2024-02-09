無人機表演、水上花墟航班、《船說》首亮相　廣州塔陪您過新年

為豐富「廣州過年，花城看花」內涵，營造濃厚的「廣式過年」年味氛圍，廣州塔及旗下景點景區圍繞廣府年俗策劃推出了一系列年味活動，讓市民遊客過一個年味十足、歡樂祥和的春節。



廣州塔。（羊城晚報）

在廣州塔，首層登塔大廳增設靈動璀璨的「祥龍戲珠」造型新年裝飾，祈願新的一年龍騰虎躍、龍馬精神。聚焦「行花街」傳統民俗活動，以創新形式展現巨型木棉花在廣州塔「盛開」情景，伴隨祥龍環繞，配合廣州塔景區內隨處可見的桃花、年桔、燈籠裝飾，把「行花街」這一廣府民俗活動融入地標。廣州塔還將舉辦非遺里的廣府年味展。展覽以「辭舊迎新」「年年有餘」「祈福美好」三個板塊，展現廣府年味獨有的氛圍感，並首次將廣府非遺技藝與全息影像技術相結合，為市民遊客帶來別具一格的視覺感受。

聚焦「行花街」傳統民俗活動，以創新形式展現巨型木棉花在廣州塔「盛開」情景，伴隨祥龍環繞，配合廣州塔景區內隨處可見的桃花、年桔、燈籠裝飾，把「行花街」這一廣府民俗活動融入地標。（羊城晚報）

2月12日和13日（大年初三、初四）每晚7時30分，在海心沙至廣州塔之間的江面上空有2024架無人機超燃展演。無人機飛行表演圍繞「嶺南韻、中國味、世界情」，呈現新春習俗、嶺南文化、全民運動、科技進步等絢麗畫面，文化自信與現代科技完美融合，向市民遊客展示廣州與中國熱氣騰騰、活力滿滿的一面，讓傳統年味更有新意。

在廣州塔，首層登塔大廳增設靈動璀璨的「祥龍戲珠」造型新年裝飾。（羊城晚報）

2月10日（大年初一）至2月15日（大年初六），「珠江王子」號遊船推出「廣州龍年初一水上煙花嘉年華」及「新春音樂薈」主題航班，為遊客打造一場珠水盛宴、璀璨之旅。「珠江公主」號遊船也特別推出新春花卉主題水上花墟航班，讓市民遊客感受新春花城年花薈萃，同時還邀請書法名家親臨揮毫，為生日遊客現場送福。煥然一新的珠江紅船再啟航，升級改造後的經典水上劇目《船說》將於大年初一首次亮相。廣州塔財富碼頭布置了大型雙龍戲珠龍燈，讓市民遊客感受到濃厚的新年氛圍。

「珠江王子」號遊船推出「廣州龍年初一水上煙花嘉年華」及「新春音樂薈」主題航班。（羊城晚報）

在嶺南印象園，則有「龍騰盛世•福滿嶺南——歡樂祥和慶龍年」主題系列活動，大型龍獅巡遊、高樁醒獅採青、特色文化展演、財神快閃互動、互動闖關遊戲、龍元素美陳打卡及南國大廟會主題夜遊等活動精彩紛呈。2月11日（大年初二）下午，還有威武霸氣的百米長龍及50名舞者組成的龍獅巡遊隊伍亮相園區，市民遊客可加入隊伍，一起好運接龍過歡喜年。

（羊城晚報）

除了豐富多彩的活動，廣州塔還推出一系列新春優惠。廣州塔線上「廣潮品牌生活館」及線下多家門店同步推出新春專場限時福利。廣州塔阿爾法探索樂園為家庭遊客量身定制雙人及三人的各式套票。山莊旅舍推出新春特惠系列套房、趣味盲盒房尊享下榻、迎春金玉滿堂宴等。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

