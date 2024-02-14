四川男開林寶堅尼返鄉過年　開太快撞成廢鐵　瀟灑稱：沒值多少錢

四川宜賓一名男子開林寶堅尼（Lamborghini）跑車回鄉下過年，但疑因為車速過快，在田間小路行駛時撞上了石頭堆，車頭嚴重受損，猶如一團廢鐵。



從曝光的影片可以看見，白色林寶堅尼的車頭嚴重受損，前輪脫落，後輪則卡在田邊的溝裏，已經無法動彈，必須等待吊車處理。

大批鄉民看熱鬧 車主瀟灑稱「沒值多少錢」（點圖放大瀏覽）：

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林寶堅尼的事故也吸引了大批鄉民看熱鬧，目擊者表示，車子已幾乎報廢，修理起來會是大工程，車主應該沒這個打算。

影片曝光之後，許多網友都推測該輛林寶堅尼應該是租的。不過，車主出面強調，車子不是租的，也沒值多少錢，不需要賠償，他身體也沒有大礙。

車主還說，車子原本在西雙版納，是因為外甥女說喜歡林寶堅尼，沒有搭過，他才會開回老家，想讓孩子開心一下。

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根據內媒報道，該車是林寶堅尼舊款的蓋拉多（Gallardo），二手車價格約50萬元人民幣，通常用於婚禮或出賃服務，有錢人不太會選擇這款車型。

因為是比較舊的款式了，可以說已「退役」多時。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】