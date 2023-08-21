法拉利撞成「一堆廢鐵」燒到全毀　仍以約1500萬港元天價拍賣成交

法拉利（Ferrari）一輛1954年賽車被燒到面目全非，儘管只剩下車殼變成一團廢鐵，但仍成功在拍賣會上以約190萬美元（約港幣1470萬元）的價格拍出。



這項投資或許令人有些訝異，但若買家追求的是賽車歷史，這項投資其實沒那麼糟，因為它擁有輝煌出賽戰績，且本身還是超稀有限量車款。

點圖放大看看這台法拉利的誇張損毀程度及當年賽車場上的風姿：

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綜合商業內幕、BBC等報道，這輛1954年特殊車款為Ferrari 500 Mondial Spider Series I賽車，當年由Pininfarina設計，只產13輛。

而這次被燒毀的賽車是這系列第2輛出廠，在法拉利車手科爾泰塞（Franco Cortese）的駕駛之下，1954年奪得意大利Mille Miglia賽事第14名成績。

這輛車在1960年代撞毀起火燃燒，由法拉利收藏家梅德林（Walter Medlin）1978年買下，接着在倉庫中存放近50年。

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儘管整輛車燒到面目全非，但仍在RM蘇富比（RM Sotheby's）拍賣會上，以約190萬美元拍出，這個數字比部份物業的價格還要高。

分析師認為，買家可能想要修復這款車，讓它能夠再次參賽。不過有專家表示，若是要把這輛車進行全面修復，可能需要額外200萬美元的費用。

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