情色女神HongKongDoll真面目曝光 拜年海報「公開處刑」上百網紅
撰文：中天新聞網
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大陸「打假」政策，讓許多網紅的真面目都曝了光！
大陸微博最近就流傳一份「虛擬網紅大拜年」文章，除了公布各網紅的真名，還有本尊照，超大的反差讓許多粉絲直呼崩潰。
連虛擬網紅蕾爾娜、白神遙、蜜球兔等也不能倖免 點圖放大看看被曝光的網紅真面目：
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大陸網紅實名制在2023年底上路，要求擁有100萬、50萬以上粉絲的網路自媒體，都必須展示真實姓名與長相。
在這份「給你拜年啦」的海報當中，有不少網美和虛擬網紅全都見光死，因為海報上全都是素顏證件照。當中最令大家傻眼的，就屬人氣情色網紅「玩偶姐姐」。
據悉，「玩偶姐姐」被封為口罩女神，超魅惑眼妝，加上清涼穿著大秀好身材，吸引66.7萬人追蹤她的IG。但在證件照中，根本判若兩人，讓許多網友直呼超級崩潰。
點圖放大看看「玩偶姐姐」HongKongDoll的IG照片：
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而在另一張海報當中，還有活躍於Bilibili的虛擬網紅「蕾爾娜」與「白神遙」，以及「超新星蜜球兔」。
不過這些人在大陸實名制的政策下，各個都要「原形畢露」，有些網紅過去不會露臉，現在全都要讓本尊面容曝光，超大的反差，讓網友直呼人設大崩壞，還說根本是公然處決。
但也有不少粉絲不為所動，力挺自己喜愛的虛擬網紅，幸好尚未傳出有網紅遭大量退粉的消息。也有網紅因為本身長得不錯，也盼藉由這次真面目曝光，讓粉絲大爆量。
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