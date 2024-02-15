韓團ENHYPEN拜年片出事　「1單字」惹內地網民痛批：韓國就是偷國

每年春節期間韓團都難免因「新年問候」引發內地民眾不滿，往年常出現的爭議就是使用「Lunar New Year」（農曆新年），讓內地網民認為不尊重「中國新年」。2024年則是韓團ENHYPEN踩到小粉紅地雷，原來他們在拜年影片中，使用了韓文新年的拼音「Seollal」，而被內地網民痛批：「韓國就是偷國！」



2月9日的除夕當天，ENHYPEN在官方YouTube上傳7名成員身穿韓服與粉絲拜年的影片，雖然內容主要為祝福粉絲新春快樂，以及為新春期間生日的成員慶生，不過影片標題「2024 Seollal Greetings from ENHYPEN」中的Seollal卻引發爭議，其他相關拜年圖文也都出現Seollal。Seollal為韓文的「설날」，即為元旦、新年之意，也是一般韓國人常用的詞彙。

韓團ENHYPEN使用「韓國新年」一詞拜年而被罵。（YouTube截圖 / @ENHYPEN）

不過這種呈現方式引發內地網民不滿，尤其內地近來持續強化「華人新年」的形象，官媒還將龍年的龍改為音譯的「loong」，而非西方形象的「dragon」，就是想加強文化自信與去英語化。ENHYPEN使用Seollal的時機正巧碰上對岸民族主義氣氛高漲之際，內地網友認為Seollal一詞就是偷偷把源自內地的新年轉化成韓國新年，等同將華人文化佔為己有，微博上對此就砲轟連連。

不少內地網民表示：

．「韓國人就是愛偷！原本還說農曆新年，現在都講成韓國新年了」

．「明明是中國發明春節的，可笑」

．「前幾年都沒用Seollal，今年是怎麼跟我們槓上了？」

．「就是沒文化」

．「國家面前無偶像，請國家封殺ENHYPEN！」



不過也有內地粉絲反過來自嘲：

．「我們國家除夕不放假、中秋也沒韓國人放3天放得多，春節跟除夕還是都給他們吧。」



目前ENHYPEN並未修正影片標題，韓國網民也反過來不理解內地網民的聲浪：

．「那你們就抵制這團啊」

．「韓團恭賀韓國新年，有什麼問題嗎？」

．「到底在對韓國新年發什麼神經啊？」

．「我從現在起支持ENHYPEN！」



反而因此扭轉該團在韓國的評價。

回顧這幾年韓團拜年時常發生的狀況，不少偶像在用英文寫下新年快樂時，使用的是「Lunar New Year」（農曆新年），而非「Chinese New Year」（中國新年），因而慘遭內地網友圍剿，包含少女時代徐玄、NewJeans成員Danielle；另一方面，SM娛樂推出的華人男團「WayV（威神V），台灣籍成員揚揚則因寫下「Happy Chinese New Year 」而遭韓國網民出征。

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