長春一家聚會近20人同住甚至「擠」進廚房？事主：喜歡這過年氛圍

新年期間，不少人都會到親戚家中拜年聚會，而在吉林長春，當彭女士和一眾親戚到舅舅家聚會時，近20口人住在80平米（約861呎）的房內，導致不但在客廳打起了地鋪，甚至要擠到廚房。對此，不少網民熱議，稱這是曾經過年的回憶。周六（17日），彭女士表示，這種家人過年在一起的感覺非常溫暖。



據彭女士分享的影片顯示，屋內的榻榻米上睡了4人，另一間屋內則睡了3人，另有多人在客廳梳化上或者打地鋪休息，另外，就連狹小的廚房內也「擠」了個人，一名體型微胖、上身赤裸的男子正躺在一排椅子上玩手機。事件引起網民熱議，不少人回憶稱這是小時候過年的樣子，也有人好奇這樣的話，洗漱、如廁等問題怎樣解決，以及何不就近找間賓館入住等。

周六，當事人彭女士介紹，上述影片是她在長春舅舅的家所拍的，當日是正月初四（2月13日），她和一眾親戚到舅舅家拜年，原定下午就開車回程，但在舅舅一家的極力挽留下留宿一夜，於是出現近20口人住在約80平米、兩室一廳的房子的情況，而睡在廚房拼凳上的是她的妹夫。她又指，以前舅舅、舅媽住在農村，每到春節幾十口人都是這樣住在一起，「那時候在炕上睡成一排」，而今年是他們第一年搬進城裏的樓房。

對於網民的疑問，她笑稱，大家早上醒的時間不同，因此可以錯峰使用廁所，且有些親戚本來就在長春有房，並非沒處可住，只是大家都喜歡這種過年的氛圍，「大家嘮嗑嘮到半夜，這種家人過年在一起的感覺很溫暖，和小時候一樣」。