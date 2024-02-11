因拒向繼母拜年狠父暴打18歲親仔　生母無奈諒解只為「不留案底」

農曆年初一（10日），湖北恩施一名男子因18歲的兒子不願向繼母拜年，竟將親生仔打致頭破血流。今日（11日），當地警方表示，已對該男子批評教育，雙方達成和解。



綜合內媒報導，施暴的父親是當地一名教師，四年前與妻子離婚後，孩子與他一同生活。其後，他又娶了一任妻子，現任妻子婚後為其購置一輛私家車後，該男子便百依百順。

今年農曆初一，已年滿18歲的兒子拒絕與父親同去繼母娘家拜年，便獨自前往親生母親家中。父亲得知此消息后大怒，竟前往前妻家中将儿子打致头破血流。孩子身受重伤，紧急前往医院救治。

現場影片中，前妻怒斥前夫，「為了一個女人，把我兒子打成這樣！」當地警方接獲報案後，趕到現場將男子帶回警局處理。

不過，女子說表示，前夫是小學老師，報警後為了不留案底，只能原諒他。11日，當地派出所回應稱，雙方已達成和解，並對孩子父親批評教育。

網民熱議：



故意傷害批評教育？？



這應該開除公職吧



這樣的老師必需開除！



為了不留案底......都不給孩子面子了還要給他面子



自己的小孩都能打成這樣還怎麼指望他會呵護別人家的孩子

