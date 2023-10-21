01邊疆記｜居民曾飽受吃土折磨　30年前的不毛之地如今的碧波萬頃

站在「青色的崖壁」上，滿眼蔥蘢的樹林背倚雪山，很難聯想到，這裏曾是「君不見走馬川行雪海邊，平沙莽莽黃入天」的不毛之地。

新疆阿克蘇，地處天山南麓、世界第二大流動性沙漠——塔克拉瑪干沙漠北部，是南疆地區的重點風沙來源地之一。「一年要吃兩斤土，白天不夠晚上補」，正是當地居民飽受風沙侵襲時的苦不堪言。

不過，在一場逾百萬畝的荒漠綠化工程中，阿克蘇迎來了綠色「涅槃」，曾經的黃沙漫天不再，取而代之的是今時今日的碧波萬頃。



位於阿克蘇境內的天山山脈最高峰托木爾峰腳下，有一個名不見經傳的小鎮，被當地人稱作「柯柯牙」，維吾爾語意為「青色的崖壁」。但在三十多年之前，這裏每年可錄得沙塵天氣逾100天，風沙襲來時天地一片渾濁，根本見不到一絲青色。

植樹造林是最有效的治沙方式，但「年年植樹年年荒，年年植樹老地方」是曾經流傳在阿克蘇的一句話，可見當地居民有為心中的那抹綠做出的努力，均以失敗告終。

據《溫宿縣誌》記載，清末年間，有貴族想在此種植花木，還專門從吐魯番聘請工匠，前來開鑿坎兒井、穿引地下水，耗資甚巨卻幾無成效。民國時期，地方官員也曾嘗試在柯柯牙墾荒造林，動用了大量人力物力，卻未有種活幾棵樹。

而這一次次的失敗，歸根結底都是由於乾旱缺水。1980年之前，當地水利基礎設施極不完善，居民飲用水和農業灌溉只能靠天山上的積雪水解決。當地生態環境亦因土地荒漠化、鹽漬化侵蝕、水土流失、森林資源總量不足，而遭受嚴重打擊。

直至1986年，以建造大型防風固沙生態林為目標的，荒漠綠化工程在柯柯牙大規模展開。起初因土地鹽鹼含量大，遇水即會凝成粘性極強的泥，導致車輛完全無法通行、樹苗運送不到，還是在炸藥爆破下艱難「攻關」，成功在此修建公路。

其後，柯柯牙又引天山雪水挖渠排鹼，一棵棵樹木最終成功「拔地而起」，形成黃沙漫天與碧波萬頃的分界嶺。在綠化進一步擴大後，阿克蘇還種植出「冰糖心蘋果」，成為享譽全國的「蘋果之鄉」。

當記者登上柯柯牙綠化工程紀念館的觀光塔時，眼前的綠化成果和遠處的托木爾峰融為一體，沒有了風沙的侵襲，柯柯牙成為了真正的「青色的崖壁」。據當地工作人員介紹，阿克蘇亦正朝着「城在林中，水在城中，房在園中，人在景中」的公園城市發展方向發展。

阿克蘇林業局統計，柯柯牙荒漠綠化工程由1986年開始實施，到2015年結束，整整耗時30年，造林合計115.3萬畝、植樹1337萬株。阿克蘇氣象部門數據亦顯示，綠化工程將沙塵天氣發生頻率降低了近5倍。

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