國企領導「牽手門」女當事人疑開直播展示旗袍　帳號現已遭封禁

此前內地有一名國企領導傳出在四川成都出差期間，公然與「小三」牽手逛街，親密一幕被拍下後廣泛傳播，衍生為「牽手門」，事後二人分別遭雙開及免職。近日，內媒報道指疑似「牽手門」女當事人開直播展示旗袍，不過目前帳號已遭封禁。



據《正觀新聞》報道，有網民發現疑似女當事人董某某在抖音開設帳號直播，帳號名稱為@Grace槿（評論必看），粉絲數量約2.4萬。

主頁顯示，該博主於2023年12月31日發布第一條影片，至今已發布39條作品，內容大多為展示旗袍；1月23日開啟首場直播，目前已播出11場。在1月9日發布的作品中，寫有「叫我董董也可以」。

2月18日晚間，該帳號開啟直播，但中途突然關掉，不久後主頁顯示帳號已被封禁，原因為違反了《抖音社區自律公約》的相關規定。

此前，內地一名國企領導周三（7日）傳出在四川成都出差期間，公然與「小三」手牽手地逛街，親密一幕被拍下後廣泛傳播。事後，涉事企業的微信公眾號被自主註銷；中央巡視組則表示，將督促查實。網民則翻出男主角疑似任職於中國石油。

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據了解，涉事領導疑似寰球工程項目管理（北京）有限公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，他被拍到與一名身穿長裙、妝容精緻的年輕女子牽手同行，兩人十指緊扣，頗為親密。知情人士透露，他牽手的女子不是其妻子，也不是其女兒。

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有網民透露，男女事主以及男主未現身的原配屬同一單位，目前員工都在看熱鬧，而疑似小三的帳號也被人翻出，照片顯示她作風大膽，不吝大秀好身材。