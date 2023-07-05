國企領導牽小三逛街被調查　內媒揭男主疑未遭免職　中石油回應

上月，國企中石油集團旗下寰球工程項目管理公司的執董兼總經理胡繼勇，因牽著超正小三逛街在成都太古里被拍到，引發輿論關注。隨後，胡繼勇遭免職，並接受公司紀委核查，但截至目前，關於事件調查的處理結果並未公布。

但據南方都市報報道，該公司的營業執照信息通過核准，目前顯示，胡繼勇仍為該公司法定代表人。

7月4日，中石油通報回應稱，胡繼勇已於免職當日起不再履行法定代表人職責。公司紀委正在對其核查，核查及處理結果將於近期向社會公布。



據此前報道，內地一名國企領導在四川成都出差期間，公然與「小三」手牽手地逛街，親密一幕被拍下後廣泛傳播。事後，中央巡視組表示，將督促查實。網民也翻出男主角疑似任職於中國石油。

中國石油北京項目管理公司7日晚間發布通報稱，目前，涉事人員胡繼勇已被免去寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀委核查。公司將根據結果進一步作出處理。

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事件發生後，女主董思槿也遭停職調查。網民起底她與男主，以及男主原配皆屬同一企業。董思槿個人帳號也被翻出，照片顯示其作風大膽，不吝大秀好身材。更有網民發現她出手闊綽，且當日所提為Dior手袋，價值4.4萬，要求對其徹查。

國企領導小三被指曬北京商場240萬消費紀錄炫富 網民要求徹查

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據南都7月4日報道，6月30日，寰球項目管理公司的營業執照信息通過核准，目前顯示，胡繼勇為該公司法定代表人。

4日晚間，中國石油北京項目管理公司通報稱，公司關注到網絡上有關該公司所屬寰球項目管理公司法定代表人仍為胡繼勇的信息。公司已於6月7日免去胡繼勇寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，其已於當日起不再履行法定代表人職責。公司紀委正在對其核查，核查及處理結果將於近期向社會公布。