《步步驚心》劉雨欣洛杉磯居所被竊損失幾千萬　批治安不好要學槍

《步步驚心》內地女星劉雨欣（原名劉玥霏）近日傳出洛杉磯的家遭竊，幾十年來的家當都被一掃而空，損失金額粗估約有幾千萬人民幣！



劉雨欣位於洛杉磯的住宅被盜竊，搶劫一空！（按圖了解）

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劉雨欣於2月19日下午在小紅書上發文，驚悚表示自己帶家人去旅行，回到洛杉磯的家後發現多年來的家當全部「一掃而空」，舉凡珠寶、名錶、名牌手袋、金錢等等，加起來一共有幾千萬人民幣的損失。她無奈表示，「我住在最好的區，用了那麼多安保系統，賊來的時候，adt、ring全都被屏蔽」，她更稱這邊的治安不好，連銀行也常被盜，有些人保險櫃埋地板都被勘測出來挖了偷走。

最後，劉雨欣感慨表示：「現在覺得住這裏最好的方法就是多買保險，養個幾隻獵犬，家裏長年不離人、學槍自己保護自己，其他的都沒用」。

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