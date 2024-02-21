前中超球員教孩子踢人遭全國禁賽　業者分析：部分機構過度重成績

本月初在廣西北海進行的「2024基石·渝皓杯全國青少年冬訓邀請賽」上，沈陽奧颯啟星的主教練、前中超遼寧隊球員吳高俊多次指揮自己的球員踢人，甚至直言：「誰過你，你就踢他！」引起現場家長不滿。周三（21日），中國足協發布處罰決定，涉事教練、球會全國禁賽。而就事件成因，有業界人士認為，這與部分業餘培訓機構重視生源而要求出成績有關。



中國足協發布關於將《遼寧省足球運動協會關於對教練員吳高俊違規違紀的處罰決定》在全國執行的通知、關於將《沈陽市足球協會關於對沈陽奧颯啟星足球俱樂部違規違紀的處罰決定》在全國執行的通知。通知顯示，教唆小球員踢人的吳高俊被全國範圍禁賽1年、沈陽奧颯啟星俱樂部被全國範圍內取消比賽資格3個月。

通知稱，中國足球協會將依照《中國足球協會紀律準則》的規定，堅決嚴肅處理各類違規違紀行為，凈化賽場風氣。望各參與方能夠共同維護比賽秩序和來之不易的足球發展環境。

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據早前報道，事發於2月1日，涉事比賽為U10年齡段第5到8名爭奪賽，當時沈陽奧颯啟星0比6大比數落後對手北京踢球者，這時，吳高俊指揮場上小球員踢人，多次發出「踢他」的言辭，「踢不著球能踢著人不？」、「他再過你你就踢他 ""XXX，你會鏟人不？」、「你讓他過你是嗎？誰過你，你就踢他！」

這引起北京踢球者球員家長的不滿，「這教練怎麽這樣啊？」、「聽見了嗎裁判？他都說三遍了！」但吳高俊依然我行我素，繼續直言「你們都清楚了啊，我告訴你啊！再進，就照人踢！」隨後，沈陽奧颯啟星的球員在禁區前再一次背後鏟人犯規，令北京踢球者球員家長情緒激動，「幹什麽呢？幹什麽呢？是踢球嗎？！」事件引起網絡熱議，不少網民紛紛指摘作為青少年教練，用如此言語去唆使小球員粗野犯規非常不妥。

事後，有北京踢球者球員家長表示，對方球員在教練反覆指使下就開始照腿踢，但裁判幾次都只是判罰犯規和任意球，沒有出黃牌和紅牌。另一家長則稱，若要說什麽原因，一個就是他們的孩子上場過人比較多，對方教練可能覺得自己的孩子受侮辱了，還有就是比賽出現12碼，他們隊讓門將去踢。

對此，一位長期從事小學青訓工作的教練員表示，無論城市性還是全國性的小年齡段比賽，這種實力懸殊的情況的確不鮮見，這是因為每支隊伍的組隊時間不一，會造成很大差距。但他強調，這絕不是教練員可以發出過激指示的理由，他以往遇到這樣的情況時，會引導小球員去思考對方為什麽強，先認識到自己的水平，並讓孩子全力以赴完成比賽內容，不管輸贏和比分，「只要是一場比一場好，孩子們就能夠從輸球中得到成長」。

業界又認為，對部分業餘培訓機構而言，生源是最主要的，因此需要出成績，如果很多家長都抱着很功利的心態，就會導致教練為了拿出成績而做出一些過激行為。