新年間峇里島醫院ICU住滿中國人？旅客嘆：三天醫療費花了40萬元

今年春節假期峇里島湧入大批旅客，至今已發生多起意外事故，事故包括潛水溺斃、機車相撞等。中國駐印尼登巴薩總領事館更於2月15日發文示警，印尼峇里島和科莫多國家公園（Komodo National Park）發生多起涉中國旅客的交通及溺水事故，造成多名中國旅客傷亡，但無提及事故詳情及具體傷亡人數。



內媒訪問今年新年假期去峇里島的內地旅客葉勇。他表示，「春節那幾天，在峇里島這家國際醫院的4間ICU里，幾乎『全是中國人』。他們之中，有人被電單車撞，有人包車遊覽時墜崖……」，事故原因幾乎都與車禍有關。此外高額的醫藥費亦讓不少內地旅客吃驚，葉勇的朋友大偉因車禍住院，三天的醫療費花了40幾萬元，葉勇批評「費用貴過日本等發達國家」，葉勇表示，和極為昂貴的醫療費用比起來，峇里島酒店民宿的吸引力蕩然無存。

印尼峇里島針對遊客不良行為的投訴激增，促使當局宣布，禁止外國遊客租電單車自駕游，並計劃撤銷違反交通規則和簽證條例的外國人簽證。圖為2023年3月26日，一名外國旅客在峇里島長谷（Canggu）一條大街上騎電單車。（Getty）

內地旅客：國際醫院的4間ICU里，幾乎「全是中國人」

內地旅客葉勇原本規劃一個完美的春節，他和父母、大學好友大偉一家，在印尼峇里島過年。葉勇提前把一切安排得妥妥當當。他在巴黎島水明漾區訂好一棟350平米摩洛哥風格的白色別墅，四間臥室，帶著大泳池；又請房東在當地中超買好餃子，凍進冰箱。

他們分頭出發，大偉從日本先飛過去，葉勇帶著自己的爸媽和大偉的爸媽從中國出發，待所有人匯合，一起看著春晚煮餃子，迎接大年初一。結果大年三十晚上10點多，趕到別墅的葉勇一行發現，大偉失蹤了。

葉勇找到大偉後才知道因為一場電單車車禍，大偉被一名騎著電單車的法國人撞傷陷入深度昏迷，正躺在當地國際醫院。經檢查發現，大偉身體上有三處骨折，其中眉骨呈粉碎性骨折，腿部的兩根骨頭斷裂。因為頭部受到嚴重撞擊，他的顱內還出現了氣泡。不懂外語的大偉父母幾近崩潰，一直在哭。他們告訴葉勇，多少錢都治。

峇里島交通事故頻仍，新年假期許多中國旅客因此出了車禍。（網絡圖片）

大偉被送進最高等級照護的ICU，葉勇成了負責張羅一切的人，旅遊行程全部取消。葉勇回憶，這片醫院區域一共有4個ICU病房，幾天里來來去去住了5個病人，除了撞到大偉的法國人，包括大偉在內的其他4人，都是中國人，他們入住的原因100％都與交通事故有關。

葉勇了解到，其中兩人是情侶，在2月11日被送來。他們坐印尼司機的車，在去峇里島本島羅威那海灘的路上墜崖，那裡據說是峇里島最寧靜的海灘。出事後，他們重傷，司機輕傷，車輛報廢。

還有一個是中國女生。她在騎電單車逛峇里島的離島佩尼達島時，被本地汽車司機撞傷。在去過佩尼達島的葉勇看來，那裡山路崎嶇陡峭，電單車和汽車往往擠在一條道上，並不適合騎電單車。

2月15日，「峇里島中國領事服務」官方微博曾發文提醒，峇里島右舵左行，駕駛習慣與國內相反，烏布、金塔馬尼、佩尼達島等地部分路段道路狹窄、路況複雜，「請審慎駕乘電單車前往上述地區」。

印尼峇里島有漂亮的海灘，是著名的旅遊勝地。（路透社）

峇里島車禍頻繁：三天醫療費，40多萬人民幣貴過日本

這是葉勇第二次來峇里島，這次他終於發現，原來這裡的馬路上很少有人行橫道和紅綠燈，電單車和汽車都開得飛快。另一位剛跟團去過峇里島的旅客在網上表示，「在咱們國內，黃燈基本上就已經不能過馬路了，但是印尼這邊黃燈也可以過」。

在這裡的繁華地帶，會有一種專門的「領路員」，幫要過馬路的旅客開路——他們不但會揮舞紅旗或螢光棒，還會吹響口哨提醒司機。看到後，車輛就會減速，甚至停下來。

據葉勇了解，這些人往往是商場等場所的安保人員兼任。這樣的開路服務有時是收費的。一位中國旅客在網上表示，自己2023年在峇里島被這樣帶著過馬路後，對方要了5000印尼盾，相當於2.3元人民幣。

峇里島有許多外國遊客穿著清涼騎著電單車。 （Getty）

一個旅客曾在公眾號「三明治」上發文，講述自己2018年在峇里島過春節時，母親因電單車車禍住進ICU的故事。作者稱，自己和母親到達峇里島當天就發現當地交通非常混亂，雙向車道上經常能塞4排車。因為開車太堵，電單車就成了當地人和旅客很重要的出行工具，這其中也不乏從沒騎過車的新手。

6年過去，局勢似乎並未改善。大偉住進ICU的三天里，中國駐登巴薩總領事館人員天天來探望。「看別的中國人，順便再把我們ICU的人都看一遍」，葉勇推測，也許還有一些中國人被送到了這家醫院，儘管沒進ICU，但傷情仍然不輕。

葉勇坦承，自己從來沒有做過與看病就醫有關的攻略，「誰會往這個方向想啊？」很快，他就被峇里島這家國際醫院的醫療費用震驚了。

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醫院當時已對大偉進行了簡單的包紮、止血等操作，拍了X光和腦部CT。葉勇被叫到樓下去交費。然後他被嚇到了——這部分折合成人民幣，相當於3萬多元。

葉勇是醫藥行業中人，也曾在日本工作過，峇里島這家醫院的收費，已經遠遠超過了日本這樣的發達國家。「我當時非常激動地問醫院，這個收費合理嗎？一般人付得起嗎？」葉勇回憶，醫院的人態度冷淡地說，「我們的規定就是這樣的」。

2月10日，醫院詢問，是否進行手術？根據傷勢，大偉需要做面部、腿部和腦部三個手術，費用折合人民幣40萬元。葉勇十分激說道「真的是天價，美國人、歐洲人也負擔不起吧？」，但醫院人員還是冷漠的回應說，「這是規定，你可以選擇不治」

大偉的醫藥費高得驚人。（鳳凰網）

在葉勇一番討價還價之後，三個手術的費用降為約35萬人民幣。2月17日，病房裡那對中國情侶告訴葉勇，6天時間，他們已經花了相當於60萬人民幣的醫療費。

2月18日，大偉轉院了。轉院前，醫療費用明細打印了漫長的11頁。葉勇發現，醫院多收了兩晚ICU住院費。他把這筆錢要了回來。

而轉院後的醫療費也不便宜，普通病房只是從一晚3000元（人民幣）降到了2000元。當地華人告訴他，本地人有醫保，看病不會像外國人那麼貴，但也不便宜，所以當地窮人根本看不起病，而富人則會「坐飛機去馬來西亞或新加坡看病」。

葉勇覺得，和極為昂貴的醫療費用比起來，峇里島酒店民宿的吸引力蕩然無存。「這裡就像一個危險的毒蘑菇，表面上風景漂亮，物價很低，但是水面之下的東西你是看不到的。一旦掉下去，你才知道有多可怕。」葉勇說。

在峇里島繁華地帶，會有一種專門的「領路員」，幫要過馬路的旅客開路——他們不但會揮舞紅旗或螢光棒，還會吹響口哨提醒司機。看到後，車輛就會減速，甚至停下來。（鳳凰網）

多年來，中國一直是峇里島的最大旅客來源國之一。「對比海南，峇里島的酒店性價比太高了，尤其是過年期間。」葉勇曾這樣認為。但考慮到醫藥費，這筆賬大概得重新算過。

艱難的索賠之路：內地遊客嘆「不敢在峇里島過馬路」

撞到大偉的是一個在峇里島生活多年的法國人，他們的索賠之路也十分艱難。印尼警察的英語並不流利，無法有效溝通，葉勇只好在社交網絡發文，請當地懂印尼語的中國人和華人幫助。很快，一個在當地做生意的中國女性和一個在當地讀書的中國女孩聯繫上葉勇，為他提供了無償幫助。

「她們讓我覺得我不是一個人，我還是有依靠的。」電話里，葉勇很感慨。葉勇開始與負責處理這起交通事故的印尼警察溝通，向肇事的法國人一家索賠。

警察一開始就說，你要百分之百相信我。但當被問及一些關鍵問題，比如撞人者是否喝酒、吸毒或嗑藥時，警察沒有回答。被問及撞人者是否超速時，警察說，結果要很久才能出來。他也不願意給葉勇看車禍當時的監控錄像。

峇里島混亂的交通讓不少旅客打消旅遊念頭。（鳳凰網）

葉勇隱隱感覺到，水面下有一些無法明說的東西。肇事的法國人有一個30多歲的印尼妻子。幾經溝通，警察告訴葉勇，對方只同意賠償10萬元人民幣，可以先給5萬，爭取再給5萬，「這個事情就結束了」。

哪怕這筆錢都拿到，也只相當於大偉在峇里島最終醫藥費的五分之一。「我拒絕了，說上法庭吧」葉勇說。

如今，大偉的所有醫療費用累計已超過40萬人民幣，他尚未出院。春節假期已經落幕，葉勇還滯留在峇里島，一面陪護，一面艱難維權。

葉勇提前把家長們提前送回國，退掉了計劃中佩尼達島那個坐擁美麗景觀的酒店，改訂了一家距醫院只有100多米的酒店。

實地入住時，他發現兩點之間隔著一條寬馬路，路上車流密集，都是電單車和出租車。他往前繞了一大圈，走了1000米，還是沒有找到任何人行橫道，或者舉著紅旗吆喝著開路的領路員。

2022年12月8日，在印尼峇里島，遊客在Batu Bolong的著名衝浪海灘上享受。(Getty Images)

那一刻，葉勇決定放棄步行，打了一輛網約車回酒店。他嘆道，「我已經不敢在峇里島過馬路了。」