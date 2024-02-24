東莞3人返工患經濟機艙症候群身亡　醫生：長時間坐車須適當活動

《紅星新聞》報道，從東莞多家醫療機構瞭解到，在近期的春節假期後返工路途中，出現了多名因為長時間坐車導致急性肺栓塞的患者，有三人不幸身亡，連續坐車時間都在20至30小時。



2月19日，廣州日報報導了《坐車40個小時回到東莞，一下車竟肺栓塞送進了ICU！》，引起社會廣泛關注，也讓「經濟艙綜合症」這個看似陌生的疾病進入了大眾視野。

據了解，擁有500多萬產業工人的東莞，在這個春節後的返工浪潮中，因為長時間坐車導致肺栓塞的患者，不止東莞市濱海灣中心醫院收治的3人，這兩天，東莞多家醫療機構陸續報告了類似病例。

深層靜脈栓塞雖會令患者下肢腫痛，但不會構成生命危險。可是一旦拖延病情，有可能會導致血栓剝落，並隨血液流回心臟後到達肺部動脈，因而容易造成肺動脈栓塞。當深層靜脈栓塞併發肺栓塞時，患者會有血壓低、心口痛、氣喘等症狀，如不及時救治，嚴重者更會死亡。

醫生指出，這種疾病常被稱為「經濟艙綜合症」（又稱「經濟機艙症候群」），一般出現在乘坐長途機的乘客身上，因此得名。患病原因是因長期久坐足部較深處的靜脈有機會形成血塊，有機會引致深層靜脈血管栓塞，當血液從下肢回流至心臟，並從心臟進入肺動脈，肺動脈可能會被隨著血液回流的血塊堵塞，引致肺動脈栓塞的嚴重併發症。

長期久坐足部較深處的靜脈有機會形成血塊，有機會引致深層靜脈血管栓塞，當血液從下肢回流至心臟，並從心臟進入肺動脈，肺動脈可能會被隨著血液回流的血塊堵塞，引致肺動脈栓塞的嚴重併發症。（高雄醫學大學網站）

醫生指出，肺栓塞具有高發病率、高致殘率和高死亡率的特點，重在預防。如長時間坐車、坐飛機，建議至少半小時活動一次，適當對小腿進行按摩，盡可能多喝一點水。一旦有胸悶，氣短不適症狀，應盡早就醫。

長時間久坐，嚴重創傷或大手術之後需要長期臥床休息的病人都容易患上「經濟機艙症候群」，因懷孕或患子宮肌肉瘤而令靜脈血管受阻壓的女性也是。此外，服食荷爾蒙藥、避孕藥的女性、癌症患者、先天或其他原因而致凝血機能異常增多者，也會因血液濃度增加而容易形成血塊。

深層靜脈栓塞治療方式，醫生會視患者嚴重程度，決定採用溶血藥物治療抑或以手術「肺栓塞取栓術」作治療。若被評估為高風險的深層靜脈栓塞患者，則需長期服用抗凝血藥物，以預防血栓再次形成。