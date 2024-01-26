被丈夫指控騙錢走佬　《非誠勿擾》拜金女馬諾神反擊　揭心寒真相

女模馬諾2010年在大陸相親節目《非誠勿擾》以一句話「我寧願坐在寶馬（台稱BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」爆紅，卻也因此被貼上拜金的標籤。



1月18日，馬諾發文控訴稱，她於2023年1月31日與劉姓丈夫結婚，婚後半年內被家暴7次，9月份在派出所警員建議下返回戶籍所在地北京，並起訴離婚。

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2023年10月，馬諾的丈夫曾爆料稱，二人因孩子撫養問題產生分歧，他給馬諾轉款27.4萬元（人民幣，下同）後被拉黑。

馬諾母親曾回應稱：「我們堅決支持女兒離婚，離開這個半年家暴7次，欠債花光女兒積蓄，滿嘴謊言一直威脅她的男人，希望她早日回歸正常生活。」

1月18日，馬諾發微博稱，婚後半年內被家暴7次，9月在派出所警員建議下返回戶籍所在地北京，並起訴離婚。

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在等待離婚開庭期間，由於受到男方持續的跟蹤、威脅、騷擾，同時對她進行網路造謠、侮辱與誹謗，她拿到了法院裁定的人身保護令，人身安全得以保障。

在微博上，馬諾放出大量轉帳紀錄、聊天截圖，也對劉男的說法做出幾點反駁。她表示，自己不存在騙婚騙房行為，反而是自己賣掉婚前房產幫劉男還債。自己帶走的27萬是賣房替對方還債的剩餘房款，自己共轉給劉男160餘萬元。她強調，不會放棄自己的合法權益，一切離婚財產糾葛等待法院公正裁決。

馬諾稱，2023年8月劉男讓她向家裡要100萬開棋牌室，遭到拒絕會對她進行暴力毆打，之後為了和好寫下保證書。

馬諾放出的驗傷報告顯示，2023年9月20日，她再次遭到劉男毆打。馬諾表示，劉男在施暴過程中毀壞家庭物品，也存在虐待摔打寵物狗的情況。之後，劉男在派出所內再次寫下保證書，並求馬諾「再次給個機會」。

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馬諾稱，在自己拒絕劉男的請求後，後者開始對她進行言語威脅，並驅車前往她母親的住所揚言要鬧事，馬諾選擇報警。鬧事無果後，劉男在馬諾家附近割腕，並請朋友通知她，馬諾再次報警。

馬諾向法院申請了人身安全保護令，近日，馬諾拿到了上海市楊浦區人民法院民事裁定書，禁止被申請人劉男對其的家庭暴力、騷擾、跟蹤、恐嚇等行為。

距離馬諾上一次受到社會廣泛關注，已經過了14年。2010年，20歲的北京女孩馬諾登上了相親節目《非誠勿擾》的舞台。一位喜歡騎車的男嘉賓問她「願不願意和自己一起騎車」，馬諾回答「我還是坐在寶馬裡哭吧」。很快，這句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車上笑」引燃了大眾情緒。後來馬諾曾經多次表示，自己當時說的那句話是「節目效果」。

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