河南溫泉店宣傳圖顧客感變態　店家稱採用日式風格一度拒換相

河南洛陽某溫泉店內的宣傳圖引起爭議。宣傳圖展示「泡溫泉的正確流程」，旁邊卻使用女童與老翁共泡溫泉的配圖。有女性顧客認為「很變態」，但店方表示店內採用日式風格，一度拒絕更改配圖。



網傳影片顯示，溫泉店內的男女浴室外，門口均懸掛了泡溫泉的流程圖，但配圖為一張「小女孩後面站著一個老頭」。

溫泉店內的宣傳圖展示「泡溫泉的正確流程」，並使用了女童與老翁共泡溫泉的配圖。（影片截圖）

圖片引起不少網民爭議，有人認為畫面太猥瑣，引人不適，建議店主應考慮換圖，「怎麽看著都不對勁」、「不是男女混浴，是不是虛假宣傳？」，也有人表示圖片讓人聯想起韓國電影《熔爐》，「一個老頭趴在上面看小女孩，感覺恐怖」、「前面的女孩很可愛，但是後面有個老頭是什麽意思？」「如果小孩子看見了一定會問怎麽有個爺爺在，你怎麽回答，最好最好把這老頭p掉，在中國沒有這種文化」。

對於網上爭議，涉事店舖「鄰里溫泉」的工作人員曾表示，該店是日式風格，顧客之間的想法不一樣，「不會因為某個人去肆意更改圖片和風格」。

2月23日，鄰里溫泉在網上發布說明稱，近日店內懸掛的裝飾畫引起部分網民議論，該店對此深表歉意，並積極採納顧客和網民建議，已將裝飾畫拆除。

洛陽市監局澗西分局長春路市監所的工作人員透露，當局接到投訴後已經處理，責令涉事溫泉店整改，撤下爭議圖片，並撤下所有的爭議元素，後續會安排工作人員上門檢查。