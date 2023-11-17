兒童讀物出現「我吃香蕉你吃皮」引質疑　出版社稱幽默非刻意惡搞

近日，內地有網民發文質疑一本名為《識字認讀》的兒童讀物中，竟出現「我吃香蕉你吃皮」的表述，認為對幼童是不良引導。對此，涉事天津科學技術出版社回應指，其為三年前的書，現已改版，將會核實。工作人員又否認有關內容是刻意惡搞。



「我們這樣教孩子，合適嗎？」據《長江日報》報道，柳琴（化名）是一名幼稚園實習老師，負責給學前班的孩子們上識字認讀課。其所在幼稚園使用的識字書為《識字認讀》（上冊），是「幼兒入學全方位U+提升方案」系列叢書中的一本，不僅收錄了《詠鵝》、《靜夜思》等古詩，也有《分果果》、《開火車》等童謠，讓學童可以一邊學古詩、念歌謠，一邊識字。

然而，她發現作品《小妹別生氣》的內容，是：「小妹小妹別生氣，明天帶你去看戲。我坐椅子你坐地，我吃香蕉你吃皮。」其中，「我坐椅子你坐地，我吃香蕉你吃皮」這句讓她越讀越覺得不合適，因為在她心中，納入兒童讀物的內容要具有美感且積極向上，最好還能傳授一些正向的人生道理。而當她把這首《小妹別生氣》念給家人聽，也獲告知這樣的內容不適合教給孩子。

11月7日，柳琴將《小妹別生氣》頁面拍下並發到社交平台，引起熱議。有網民認為這首作品充其量是首惡搞順口溜，連兒歌都算不上，但卻出現在正規出版物上；又憂慮如果書上都是這種話，那培養出來的孩子是否還能好好說話。另外，有人對《小妹別生氣》進行改編，把「我坐椅子你坐地，我吃香蕉你吃皮」改為「你坐椅子我坐地，你吃香蕉我吃皮」，亦有人改為「我坐椅子你坐席，我吃香蕉你吃梨」，結果獲得多人讚好。

據了解，涉事書本由天津出版傳媒集團旗下的天津科學技術出版社於2020年11月出版，單本價格為48元人民幣。其一共收錄了51首古詩、童謠等內容。按照書後生字表統計，孩子在學完這本書後可以掌握292個生字。

11月14日，一位自稱為該書編輯的出版社工作人員表示，《小妹別生氣》是一首經典童謠，類似於顛倒歌。顛倒歌的特點是運用「故錯」手法，偏把事物往反了說，具有詼諧幽默的趣味。將這首歌納入書中，是希望小朋友能從興趣出發學習識字。他又認為，如果用正常思維解釋，這首歌有不合理的地方，但太嚴謹的話，小朋友會覺得枯燥；從引導小朋友禮貌行為上而言，其是有欠缺的，但從語言上看，這首歌沒有問題，「我們選擇這首童謠，是放在語言認讀範疇，不是放在禮儀教學範疇」。他更透露，自己就讀小學一年級的孩子，不久前在口才表演賽上正是表演《小妹別生氣》。

值得一提的是，今年6月，編輯團隊已著手修訂圖書內容，修訂後的內容為「小妹小妹別生氣，明天帶你去看戲。我搬椅子別坐地，你吃香蕉我扔皮」。