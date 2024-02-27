河南信陽一家政公司在朋友圈發布信息尋「招」代母，根據年齡，代母可獲17萬至22萬（人民幣，下同）不等的酬勞。2月26日，信陽市溮河區衛健委已前往核實。



網傳朋友圈截圖顯示，「28歲以下孕媽得22萬、29-30歲以下孕媽得21萬、31-35的孕媽得20萬、36-39歲的孕媽得19萬、40-42歲的孕媽得17萬」，並配有廣告圖片「找工作請聯繫護琛家政」並留下聯繫方式。

河南一家政公司招代母，28歲以下最多可獲22萬報酬。（大皖新聞）

《大皖新聞》報道，護琛家政工作人員在電話中承認該公司有提供代孕相關業務，並透露在上海、信陽都有公司。

工作人員介紹，客戶可按要求尋找代母，並詢問客戶的身體情況，比如「你們夫妻二人有沒有檢查身體，提取卵子和精子培育」「你們當地有沒有提取卵子精子培育的條件」等。一位名為「護琛家政呂老師」的工作人員稱，代孕價格介乎50至80萬區間，一般不接客戶，「我們要的都是代孕媽媽」。

公開資料顯示，河南信陽市溮河區護琛家政服務中心於2021年注冊成立，2023年5月被注銷，經營者呂萍於同年5月18日注冊成立信陽市護琛健康養老有限公司，經營範圍包含一般項目：養老服務；康復輔具適配服務；母嬰生活護理（不含醫療服務）；機構養老服務；護理機構服務（不含醫療服務）；殘疾康復訓練服務（非醫療）；養生保健服務（非醫療）；中醫養生保健服務（非醫療）；病人陪護服務；遠程健康管理服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；第一類醫療器械銷售；家政服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

信陽市12345熱線的工作人員稱，若有違法機構進行代孕營利，建議先報警處理，若警方未受理，可隨時向12345反映情況。溮河區衛生計生監督所稽查室工作人員稱，將會將上述情況登記室案，並安排有關科室上門調查。2月26日，溮河區衛健委衛生監督二科一工作人員已到現場核實情況。