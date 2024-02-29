浙江女家中離奇丟失15根金條　140萬名錶遭調包　真兇竟是男友

據內媒《橙柿互動》報道，近日，浙江杭州有女子發現家中門窗完好卻離奇丟失15根金條，保險箱中價值140萬（人民幣，下同）的名錶亦遭調包，於是和男友一同到警察局報案，最終查出盜竊真兇是因生意不濟而資金周轉困難的男友。



據瞭解，當事人小張在2月22日晚間將首飾放入保險櫃中時，發現其中價值約40萬元的15根金條和價值約140萬元的名錶離奇丟失，而家中門窗安保設備一切正常。小張告知男友後，二人來到警局報案。小張表示，價值百萬的名錶被調包成假錶，真錶離奇失蹤。

調查過程中，小張回憶，家中保姆在過年前後突然辭職，令她覺得可疑。警方調查後，排除保姆嫌疑，但發現小張的男友曾在最近賣過金飾。

在詢問之下，小張的男友承認了盜竊事實。他表示，他和女友在一起兩年，他從事二手車生意，小張經營化妝品公司，二人家庭條件都很不錯。但去年，他的生意出現資金鏈斷裂，加之自己生活開銷較大急需用錢，便想偷偷變賣女友保險箱內的財物。

他交代，在去年11月18日，他第一次趁女友外出，偷拿其鑰匙打開保險櫃，將價值百萬的名錶轉手以47萬元賣給了奢侈品二手回收商。因為怕女友發現，他又前後花費4萬元在網上找高仿商做了塊假錶放回原處。賣錶得來的錢，被他用於還網貸和生活開銷。至今年1月，發現又沒錢了，他便再次從保險櫃內偷盜15根金條變賣約40萬元，填補生意虧空。

小張男友，現已被警方拘捕。（橙柿互動）

得知盜竊「真兇」竟是男友，小張在不可置信之餘也表示，「如果他早點坦白的話，我就不會報警了」。小張男友說，擔心坦白了會被分手，「很珍惜這段感情，就沒承認」。目前，他已被警方拘捕，等候進一步處理。