食魚不再鯁喉　武漢科學家改造基因研究「無骨鯇魚」：口感更鮮嫩

未來食魚唔使再擔心魚骨鯁喉！武漢華中農業大學科學家們通過基因干預，成功培育出無骨鯇魚（又稱：草魚）。且口感鮮嫩，類似鱸魚，具有更低的飼料成本和更多的優質蛋白。



據央視報道，武漢華中農業大學水產學院的分子育種實驗室中，高澤霞教授團隊找到控制鯇魚肌間刺發生的關鍵基因，讓基因不發生作用，成功培育出無骨鯇魚。其外表與有骨鯇魚看起來差異不大。有骨鯇魚一側能拔出51根肌間小刺，魚身共有102根，這也是平時吃魚被卡喉的主要元兇。

高澤霞教授團隊的最新科研成果，就是找到控制肌間刺發生的關鍵基因，讓基因不發生作用，鯇魚體內就長不出這些小刺，她們展示的無骨鯇魚中，肌間處一根小刺都沒有。

研發過程中，研究者們對鯇魚進行一代又一代的繁育和大量篩選，但是鯇魚本身繁育周期較長，在湖北養殖要四年才能繁育下一代。為了加快研究進度，2021年，高教授團隊將「F0」代鯇魚帶帶到了氣候更加溫暖的廣東，兩年左右的時間就成功繁育出了「F1」代鯇魚苗種。F1代中，沒有刺的個體大概是17%左右的的比例，繁育到F2代，「無骨比例」就是百分之百。

經過學校學生品鑒，沒有刺的鯇魚吃起來比正常的鯇魚更鮮嫩一點，口感近似魚鱸魚，更好吃。且鯇魚是全世界第一大養殖魚類，也是草食性魚類，相比於其他淡水魚，可以用更低的飼料成本換取更多的優質蛋白。