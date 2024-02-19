各行各業都在脱實向虛？武漢大學教授新春調查警示內地最大危機

武漢大學教授呂德文是近年來一位活躍於內地輿論場的社會學家，他長期從事田野調查、城鄉社會觀察和基層治理研究，不少觀點都被認為接地氣，直擊社會痛點。近日，他撰寫文章《2024年新春調查：基層存在撂挑子、脱實向虛、折騰等潛在風險》尖鋭指出：「各行各業都在脱實向虛，社會空轉是今日社會的最大危機。」

據他的描述：「春節期間和中學同學聚會，他們來自各行各業，有公務員、醫生、老師、老闆、國企員工、農民工、媒體從業人員，都在一致吐槽形式主義，不好好幹活，厭惡至極，卻又無可奈何。人到中年，不敢提意見，不敢堅持實際，只能向上應付。基層政府在向上負責，不對實際負責。誰都知道圖斑整治不切實際，但只能使勁折騰群眾。村級組織服務於上級指標，不服務群眾，即便服務群眾也是做給上級看。一位村書記說，工作做不好，指標要好看。」這樣下去，基層疲於應付，官僚主義和形式主義嚴重氾濫，社會越來越僵化，但民眾依舊缺乏獲得感。

與此同時，同樣是來自武漢大學的一位博士生在《村書記「懶政」：「除了鎮長書記的通知，我都已讀不回！」》一文中，揭示出幾位村書記對政府下達的各項任務不堪其擾，導致鄉鎮幹部愈發難以調動村書記的困局。這篇文章對基層困局進行了分析：「村書記的『懶政』現象並非源於村書記『懶』，而是愈發剛性的行政任務不符合農村實際和農民需要，造成村書記疲於應付政策要求。不只是村書記，當前大量的工作精力集中在自上而下的行政任務當中。所謂的『群眾工作』不是深入群眾、發動群眾，而是勸服甚至威脅群眾配合上級工作，這偏離了基層治理的初衷，也使基層幹部難以在工作中產生意義感，從而在基層工作中愈發消極。」

官僚主義、形式主義、社會空轉、基層疲於奔命，是近些年來內地社會十分突出的問題，既嚴重妨礙經濟社會的健康發展，又引起相當多民眾的厭惡。2022年，習近平在中共第十九屆中紀委第六次全體會議上表示：「形式主義、官僚主義是黨和國家事業發展的大敵。要從領導幹部特別是主要領導幹部抓起，樹立正確政績觀，尊重客觀實際和群眾需求，強化系統思維和科學謀劃，多做為民造福的實事好事，杜絕裝樣子、搞花架子、盲目鋪攤子。」

2023年6月，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制會議在京舉行，要求把糾治形式主義、官僚主義作為作風建設的重點任務。2024年1月，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制會議再度召開，把整治形式主義為基層減負上升為「一項重要政治任務」。

可以說，上層十分重視糾治形式主義、官僚主義，採取了大量措施，進行了許多努力，解決了不少問題。但從實際情況來說，官僚主義、形式主義困擾基層的問題依然嚴重。今年初，呂德文在《基層六題》一文中指出：「近些年，基層官僚主義形式主義問題人所共知，人人都深惡痛絕。但似乎只能在形式上反形式主義，反反覆覆，越反越多，以至於基層差不多要向官僚主義形式主義的投降了。再加上經濟下行的影響，基層瀰漫着失敗主義情緒，出現了基層僵死和社會衰退的徵兆。」

天下第一水司樓位於貴州省獨山縣，是當地官員亂搞政績工程、爛尾工程的典型例子，也是形式主義、官僚主義的典型樣本。（資料圖片）

為何會這樣？這要從官僚主義、形式主義產生的根源說起。呂德文認為：「上級把基層當做科層組織，用組織控制手段去改造基層組織，這使得基層組織失去了與生俱來的靈活性和非正式性。當基層組織只能目光向上，而無法眼光向外時，自然無法融入社會，只能在體制中僵死。」除此之外，他還把制度過密化（基層被管的事越來越多）、趕超體制下的基層治理「速食年代」、折騰式治理、制度預期不穩定視作當下基層治理困局的原因。不過，這都與基層組織只能目光向上有關。

以此邏輯進一步分析，當下內地的官僚主義、形式主義、社會空轉、基層疲於奔命問題，從根源來說，與過於依賴單維度的自上而下權力秩序、缺乏相配套的自下而上監督體系密不可分。1980年，鄧小平在著名的《黨和國家領導制度的改革》一文中觸及官僚主義問題的根源：「它同我們長期認為社會主義制度和計劃管理制度必須對經濟、政治、文化、社會都實行中央高度集權的管理體制有密切關係。我們的各級領導機關，都管了很多不該管、管不好、管不了的事……多數辦事的人無權決定，少數有權的人負擔過重，必然造成官僚主義，必然要犯各種錯誤。」

欲解決問題，那自然只能是建立一套與自上而下權力秩序相配套的監督體系，讓廣大人民在合理範圍內扮演監督者角色，改變基層只能眼光朝上的結構，讓基層保持應有自主性，既服務於上級致力於公共利益的政策，又兼顧實際情況與民意訴求，同時對上和對下負責。這應成為國家治理體系和治理能力的現代化的應有之義。