內地經紀公司招一日助理　10元報名抽籤決定入選者被指吃相難看？

3月3日，內地「樂華娛樂公司」總經理杜華在微博發文稱，公司要招聘「一日總助」，將通過抽籤方式決定最終入選者，並表明上班會「不經意間邂逅樂華家族藝人」，而報名者需要繳納10元（人民幣，下同）。

不過，不少網民認為樂華娛樂本質上是換種方式賺錢和集資，有誆騙粉絲的意味。



杜華在內地二手交易平台「閑魚」發布招聘公告稱，公司要招聘「一日總助」，並宣布將通過抽籤方式決定最終入選者。報名者需要繳納10元，才可獲抽籤招聘的資格。

在「招聘」公告中，樂華娛樂方面承諾：「我的總助」（一日版）上班可解鎖打卡樂華娛樂成就，發現娛樂圈大小人脈，不經意間邂逅樂華家族藝人。

此次「招聘」活動在7天後結束，設有50個抽籤碼，但未限制報名總數。截止3月4日上午10時許，已有11863人報名參加。

天眼查App顯示，樂華娛樂背後公司是北京樂華圓娛文化傳播有限公司。該公司成立於2009年，注冊資本11000萬，法定代表人杜華，是一家從事文化藝術也為主的企業，並已於2023年完成了IPO上市，交易金額4.90億港元。據了解，樂華旗下藝人有王一博、程瀟、吳宣儀等。

《瀟湘晨報》報道，花10元倒貼去上班，就有機會接觸明星，引起不少網民討論。有人提出，這種借助二手交易平台抽籤「招聘」的活動，本質上是換種方式賺錢和集資，甚至有誆騙粉絲的意味。

陜西恒達律師事務所律師趙良善稱，樂華娛樂發布招聘公告找助理，首先適用的是勞動法、勞動合同法等。單就收取報名費這一點，不可取，「我國勞動合同法作出了明確規定，企業在招聘時，不得向求職者收取報名費等費用，不得向被錄用人員收取培訓費、保證金、抵押金等」。

他表示，就本事件而言，樂華收取報名費並未承諾歸還，非借貸；已聲明通過抽獎的方式確定人員入圍，從而說明無詐騙的故意，所以很難認定為詐騙行為。但他認為，歸根到底，這種招聘方法，無疑是在割求職者的韭菜，撈取求職者的錢財，吃相難看。